Воден апокалипсис: Бурята "Киърън" взе още жертви в Италия

Ж ертвите на бурята "Киърън" в италианската област Тоскана вече са осем. Във вторник бе открито тялото на мъж, който се водеше за изчезнал от 2 ноември, когато стихията връхлетя областта, предаде АНСА.

Тялото на 84-годишната жертва бе намерено в град Прато, северозападно от Флоренция.

Заради стихията правителството на Италия обяви извънредно положение.

Жертви на бурята, макар и по-малко, имаше и в други европейски страни, сред които Португалия, Франция, Белгия, Нидерландия, Испания, Германия. От страните в Западна и Централна Европа обаче Италия се открои с най-големия брой загинали.

Бурята “Киърън” е третата природна стихия с много жертви, връхлетяла Италия за по-малко от година. В края на ноември миналата година 12 души загинаха при свлачища на остров Иския, причинени от проливни дъждове. Сред жертвите тогава имаше и българка.

През май тази година 17 души загинаха в италианската област Емилия-Романя след проливни дъждове, причинили катастрофални наводнения. В провинция Равена се стигна до смъртта на осем души на възраст над 60 години, т.е. жертвите бяха възрастни, уязвими и трудноподвижни хора. Две жертви имаше в провинция Болоня, а седем души загинаха в провинция Форли-Чезена. Щетите от наводненията бяха огромни най-вече за отрасъла на селското стопанство. Властите отпуснаха спешно финансиране за пострадалите райони, които бяха посетени и от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която обеща европейски средства за Италия.

Жертвите на бурята “Киърън”, връхлетяла Италия вечерта на 2 ноември, също бяха предимно възрастни хора от Тоскана. До смъртни случаи се стигна в общините Кампи Бизенцио, Монтемурло, Розиняно, Прато, Винчи. Сред жертвите е семейна двойка, която пътувала с кола във Винчи и била пометена от поток от вода и кал. Двете тела бяха намерени на 3 км от мястото, на което е била намерен автомобилът, с който е пътувала двойката.

Лошото време засегна не само областите Тоскана и Венето, но и областите Ломбардия, Фриули-Венеция-Джулия, Умбрия, Абруцо, Сардиния, Лигурия, Калабрия, Пулия, Базиликата и Тренто. В Тоскана, която пострада тежко, много реки излязоха от коритата си. Хиляди хора останаха без ток, над 1200 души бяха евакуирани превантивно, а достъпът до 14 000 души на различни места в областта се оказа възможен единствено с лодки, обобщават италианската новинарска агенция АНСА и новинарският канал “Тискали Нотицие”.

В петък правителството на Италия обяви извънредно положение за Тоскана и че отпуска първоначална помощ в размер от 5 милиона евро за справяне с последиците от стихията. Пред “Радио 24” лидерката на левоцентристката опозиционна Демократическа партия Ели Шлайн заяви, че “в правителството има някои хора, които продължават да отричат климатичните промени, блокират възобновяемите енергии и все още не инвестират достатъчно в превенцията на бедствията”, предаде АНСА. Тази нападка не се понрави на привържениците на управляващата коалиция в Италия.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви в пост във профила си във Facebook: “Опозицията има пълното право да критикува работата на изпълнителната власт, но да се възползва от бедствията и трагедиите, за да отправя инструментализирани и необосновани политически нападки, е едно поведение, което аз намирам за безразсъдно”. След което Мелони публикува и снимка на пожарникар, спасяващ новородено от засегната от наводнения зона в Тоскана и коментира, че този кадър има по-голямо значение от хиляди думи по темата. Премиерът изрази благодарност и признателност на пожарникаря и на всички, които участват в спасителните операции в Тоскана.

За климатични промени в Италия се заговори и през май след наводненията в Емилия-Романя. Тогава експерти казаха, че климатът в Италия се африканизира, че периодите на валежи може и да не са се увеличили като цяло, но пък са се увеличили случаите на интензивни валежи и бури, които обаче изобщо не облекчават все по-тежките случаи на продължителна суша в страната. След свлачището на остров Капри се заговори, че там пожарите и безразборното и незаконно строителство са направили терена нестабилен, което е допринесло за тамошната трагедия.

