Доналд Тръмп отказа да нарече Путин диктатор

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отказа в понеделник да нарече руския си колега Владимир Путин диктатор, въпреки че миналата седмица нарече украинския лидер така в публикация в своята социална мрежа Truth Social.Това предаде Newsweek .

Защо това е важно

Тръмп задълбочи публичния си конфликт с украинския президент Володимир Зеленски миналата седмица, когато го нарече „диктатор“. Американският президент призова Украйна да проведе избори – въпреки че те бяха спрени през февруари 2022 г. поради въведеното военно положение в отговор на пълномащабното руско нахлуване.

Коментарите на Тръмп предизвикаха широка критика, включително от The New York Post – вестник, който самият той по-рано нарече „любимия си“. Изданието публикува на първата си страница снимка на Владимир Путин с надпис: „ТОВА Е ДИКТАТОР“.

Рязка ескалация, Тръмп нападна Зеленски: Диктатор

Какво се знае

На пресконференция в понеделник, заедно с френския президент Еманюел Макрон, Тръмп бе попитан дали би нарекъл Путин „диктатор“, както направи със Зеленски.

„Не използвам тези думи с лека ръка... Мисля, че ще видим как ще се развият нещата“, заяви Тръмп.

Миналата седмица той определи Зеленски като „скромно успешен комик“, който „отказва да проведе избори“.

„Диктатор без избори – Зеленски трябва да действа бързо, иначе няма да му остане държава. В същото време ние успешно преговаряме за край на войната с Русия – нещо, което всички признават, че само Тръмп и администрацията на Тръмп могат да постигнат“, написа президентът в Truth Social.

С настояването си Украйна да проведе избори насред войната Тръмп повтори опорните точки на Кремъл. Москва отдавна се опитва да дискредитира украинското правителство, твърдейки, че Зеленски е нелегитимен президент, макар че военновременният закон забранява провеждането на избори поради съображения за сигурност.

Изборите в Украйна бяха спрени през февруари 2022 г., след като беше въведено военно положение в отговор на руската инвазия.

Путин твърди, че Зеленски няма право да подписва документи по потенциални мирни споразумения и че е изгубил легитимността си, тъй като в страната не са проведени нови президентски избори.

В същото време Вашингтон и Москва водят разговори за евентуално прекратяване на тригодишната война. Наблюдатели на конфликта се опасяват, че Тръмп може да сключи сделка с Путин, която ще принуди Украйна да се откаже от стремежа си към членство в НАТО и да се съгласи да отстъпи окупираните си територии – на практика капитулация пред исканията на Москва.

Тръмп вече заяви, че според него Русия има предимство във всякакви преговори, тъй като силите на Путин са „завзели много територия“.

Reporter: You called Zelenskyy a dictator. Would you use the same words regarding Putin?



Trump: Uhhh I don’t use those words lightly pic.twitter.com/jg0yDGSwc9