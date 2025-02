Гигантска златна статуя в Газа и брадати танцьорки: Тръмп публикува шокиращо видео, създадено с AI

Д оналд Тръмп сподели странно и шокиращо видео, генерирано от изкуствен интелект, на своята платформа за социални медии Truth Social.

На кадрите се разкрива това, което изглежда като неговата визия за Газа според предложения от него план.

Кадрите, които 78-годишният Тръмп публикува без коментар, показват опустошената от войната територия, преди да се появи надпис: „2025... Какво следва?“

Holy Shlit. President Trump just posted Trump Gaza on his Truth Social account. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/o44mmbtyk8 — Based DK (@Back_2TheMiddle) February 26, 2025

След това се вижда как районът се превръща в близкоизточен рай с екзотични плажове, небостъргачи, луксозни яхти и хора, които се забавляват.

Той включва кула „Тръмп Газа“ и гигантска златна статуя на президента на САЩ, чиито миниатюрни версии се продават в магазин за сувенири.

Показано е и дете, което се разхожда по улица, държейки огромен златен балон с главата на президента.

Във видеоклипа световният лидер танцува с оскъдно облечена танцьорка на бели денс в бар, както и прави слънчеви бани и пие коктейли край басейна на хотелски комплекс заедно с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.

Илон Мъск също се появява на няколко пъти в кадрите: седи на плажа и яде хумус с питки, докато брадати танцьорки на бели денс танцуват на пясъка, а след това се вижда как хвърля доларови банкноти във въздуха за хората.

Donald Trump has shared a bizarre AI video sharing his vision to turn Gaza into a beach resort complete with a giant golden statue of himself in the heart of a revitalised city devoid of traces of Palestinian culturehttps://t.co/WbxJBLZvM8 pic.twitter.com/02XT0JeJdR — The Mirror (@DailyMirror) February 26, 2025

На заден план звучи и песен, написана за видеото.

Текстът на песента гласи: „Доналд идва да ви освободи, носейки светлината, за да я видят всички, няма повече тунели, няма повече страх: Тръмп Газа най-накрая е тук. „Тръмп Газа“ свети ярко, златно бъдеще, чисто нов живот. Празник и танц, сделката е сключена, Тръмп Газа е номер едно“.

Тръмп обяви плана си - за времето, когато войната между Израел и "Хамас" приключи - по-рано тази година.

Той включва преместването на два милиона жители на Газа в съседни арабски държави и превръщането на територията в „Ривиерата на Близкия изток“.

Той описа Газа като „площадка за разрушаване“, където „почти всяка сграда е разрушена“.

Излагайки идеята си за това какво ще се случи след прекратяване на огъня между Израел и "Хамас", той предлага: „САЩ ще завладеят Ивицата Газа и ние ще свършим работа и с нея.“

Той заяви, че Америка ще бъде „отговорна за демонтирането на всички опасни невзривени бомби и други оръжия на мястото“, преди това ще „се отърве от разрушените сгради“ и ще го „изравни“.

„Всички, с които съм говорил, харесват идеята Съединените щати да притежават това парче земя, да го развиват и да създадат хиляди работни места“, добави той.

Белият дом определи предложението като „нестандартно“ и „визионерско“, но то беше осъдено като ефективно „етническо прочистване“ на палестинците от Газа.

"Хамас" определи предложенията като „нелепи и абсурдни“ в изявление на един от своите служители Сами Абу Зухри.

“Trump Gaza”.



Yes, President @realDonaldTrump did just post this Gaza AI video on his social media platforms. And yes it does include this image of him and PM Netanyahu. pic.twitter.com/l40bBkV5P0 — Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) February 26, 2025

Египет, Йордания и Саудитска Арабия, които като сънародници от арабските страни подкрепят палестинската кауза, също отхвърлиха плана на Тръмп.

Под видеото реакциите са противоположни:

Един човек написа: „Не мисля, че това е смешно или готино. Съжалявам. Пропускам ли нещо??? Надявам се, че това е шега, лоша шега...“

„Мразя това. Обичам нашия президент, но това е ужасно“, каза друг.

Един потребител на Truth Social написа: „Г-н президент, макар че оценявам това, което правите, не става въпрос за вас. На Бога да бъде славата и честта, защото без Него не бихте могли да постигнете нищо. Статуята е символ на антихриста, моля, смирете се пред Бога. Исус е цар и само Той“.

„Справяте се чудесно, г-н Президент. Но не позволявайте това да ви се стовари върху главата. Бог ви е поставил на тази позиция за Своя слава, а не за ваша“, каза друг.

„Можем ли първо да преобразим нашите градове в САЩ, за да изглеждат като тази визия от 2025 г.? Нашите градове са сметища с грозни сгради и бездомни хора“, пише един потребител.

„Всичко изглежда добре, само стойте далеч от тези момчета“, каза друг, като препубликува скрийншот на брадатите танцьорки на бели денс.

