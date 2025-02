Цяла Украйна скочи в защита на Зеленски

Н а Украйна ѝ писна, пише Politico. След като американският президент Доналд Тръмп нападна президента Володимир Зеленски, наричайки го некомпетентен и „диктатор без избори“, който е подвел САЩ да изсипят милиарди долари военна подкрепа, украински политици, официални лица и войници скочиха в защита на своя държавен глава.

Ако президентът Тръмп няма връзка с източник с ясни рейтингови данни, то Зеленски има. Само вчера Киевският международен институт по социология публикува резултатите от скорошно проучване, което се проведе на 4-9 февруари, и от него виждаме, че през февруари 57% от украинците вярват на президента Зеленски, 37% нямат доверие, а други 6% не са взели решение по този въпрос. Тоест от декември насам показателят за доверие дори се е увеличил с 5 процентни пункта, посочва "Укринформ".

Евхен Холоваха, директор на Института по социология на Националната академия на науките на Украйна, нарече думите на американския президент „подигравка със здравия разум, абсолютни лъжи“.

„Украйна е суверенна държава! Володимир Зеленски е президент на Украйна. Легитимен, докато не бъде избран друг. Само украинците могат да решат кога и при какви условия да сменят правителството си. Днес няма такива условия“, каза Юлия Тимошенко, бивш министър-председател на Украйна и лидер на леко опозиционната фракция „Родина“ в украинския парламент, в изявление в сряда.

Зашеметяващото и пълно възприемане от страна на Тръмп на наратива на Кремъл за Украйна.

което има огромни последици за архитектурата на сигурността на Европа – отекна из целия континент, но никъде не се усеща по-остро, отколкото в Киев, който се съпротивлява на пълномащабна руска инвазия вече три години.

Опитът на Белия дом да принуди Украйна да проведе избори по време на война, която изпрати милиони нейни граждани да бягат за безопасност в други страни, е особено неприятен за политиците. Украинската конституция забранява провеждането на избори по време на военно положение и активни военни действия, тъй като Киев не може да гарантира безопасността и правото на глас на всички украинци, като войници и хора, живеещи в окупираните от Русия територии.

„Избори по време на война са невъзможни и неморални,

защото нашите военни няма да могат да участват в тях. И без тях изборите никога няма да бъдат легитимни. По време на война е самоубийствено да започнеш предизборна надпревара, разкъсвайки страната на политически лагери. Сега повече от всякога се нуждаем от единство и стабилност“, каза Тимошенко, която се противопоставя на идеята на Зеленски да предложи на Запада достъп до огромните запаси на Украйна от критични минерали.

