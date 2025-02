Белият дом ще реши кои медии ще имат право да отразяват Тръмп

Б елият дом заяви снощи, че "негови служители ще решат" кои медии ще имат право редовно да отразяват американския президент Доналд Тръмп на живо, предаде Асошиейтед прес. Това е рязка промяна във вековната традиция, според която независими медийни групи могат да отразяват действията на президента и да го държат отговорен от името на американците, отбелязва АП.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че в списъка с медии, които могат да отразяват събитията, ще бъдат включени някои онлайн медии за сметка на традиционните средства за масово отразяване. Тя определи промяната като модернизация и заяви, че този ход ще бъде по-обхватен и ще възстанови "достъпа (до президента) на американския народ", избрал Тръмп.

