Дон Омар разкри, че е болен от рак

П ионерът на регетона Дон Омар разкри, че е бил диагностициран с рак.

46-годишният пуерторикански певец, роден като Уилям Ландрон, съобщи новината чрез профила си в Instagram в понеделник.

„Днес да, но утре няма да имам рак“, написа Дон Омар до снимка на гривната си на пациент.

Суперзвездата не разкри от какъв вид рак се лекува.

Изненадващата новина идва след като Дон Омар завърши през април първата половина от турнето си „Back to Reggaeton” в 20 града в Съединените щати и Канада.

Вторият етап от турнето включва 18 концерта, като започва на 8 август в Оукланд, Калифорния и завършва в Белмонт Парк, Ню Йорк на 15 септември, преди да се върне в Пуерто Рико за поредица от концерти.

Не е известно как ще се отрази лечението на рака върху остатъка от турнето.

