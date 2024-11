Домашно куче нахапа смъртоносно 10-годишно дете

10-годишно момиче е починало, след като е било ухапано от домашно куче в Северен Йоркшир, съобщават от полицията.

Служителите на реда са били повикани на мястото на инцидента около 16:15 ч. в петък.

От полицията съобщиха, че въпреки усилията на медицинските специалисти и на член на обществеността, който се е притекъл на помощ на семейството, момичето е получило сериозни наранявания и е починало на място.

