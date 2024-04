“Долината на бъбреците”: Селяни са измамени, че органите им ще пораснат отново

В подножието на Хималаите двама мъже повдигат ризите си, за да разкрият широки белези по телата си. И двамата на възраст около 40 години, те изглеждат смутени, но искат да споделят историята си. Това предава Sky News.

Мъжете - наречени Канча и Рам - продали бъбреците си, водени от финансово отчаяние. Канча все още изпитва болка и не може да работи поради страничните ефекти от операцията.

“Невъзможно е да се преброи колко са се подложили на подобна операция. Хиляди хора са си продали бъбреците“, казва Канча.

Село Хоксе в Непал има уникална история. Местността е известна като “Долината на бъбреците”, защото поне един член от всяко домакинство е продал своя бъбрек.

Брокери обикалят района от години, убеждавайки хората да се разделят с органите си, въпреки, че дейността е незаконна.

Местните жители отчаяно се опитват да се отърсят от тази слава през последните години - чувстват се измамени и ощетени. Някои казват, че са били експлоатирани, някои твърдят, че дори им е казано, че бъбреците им ще пораснат отново. Някои са починали в резултат на това, което е било направено с телата им.

И сега бедността подхранва друга здравна криза в Непал.

Все повече непалци избират да работят в чужбина в държавите от Персийския залив и Малайзия, за да изкарат повече пари за семействата си у дома. Но това е свързано с опасност.

Млади, някога здрави мъже се завръщат в Непал с отчаяна нужда от бъбречна трансплантация. Някои учени казват, че това е резултат от излагане на екстремна топлина и тежка дехидратация.

Nepal villagers duped into selling kidneys and told organ would regrow – now country faces new health crisis https://t.co/iMyMCDCzHi

Преди няколко години 31-годишният Суман бил толкова разорен финансово и емоционално нестабилен, че обмислял да сложи край на живота си. Той смятал, че “няма друг избор“, освен да пътува до Индия, за да продаде бъбрека си на жена, представяща се за негова сестра.

За трансплантацията са му платени £3000.

“Почувствах се слаб и загубих съзнание. Когато се събудих, наистина ме болеше. Сега не мога да работя и се опитвам да убедя всеки, когото мога, да не продава бъбрека си“, казва той.

Суман не бил сигурен дали лекарят знае какво прави, но индийският закон е ясен - донорите трябва да са свързани и трябва да представят съответните документи.

Трафикът на органи остава основен проблем в Индия. Той се подхранва от голяма разлика в търсенето и предлагането. Липсата на донори породи възход на черния пазар, като лекари и болници са сред разкритите в разследвания за рекет - "пари срещу бъбреци".

Но това не е уникално за Индия. Прогнозите сочат, че в световен мащаб един на всеки 10 трансплантирани органи е бил обект на трафик.

“Агентите са направили фалшиви документи в Катманду, включително индийски лични карти, Бъбрекът ми беше даден на фалшива сестра. Мисля, че лекарят в Индия знаеше, че съм го продал“, казва Канча, който също е продал бъбрека си в Индия.

В Хоксе местните жители настояват никой повече да не продава бъбреците си - но някои все още поемат изключителни рискове, за да се опитат да подобрят живота си.

Джит Бахадур Гурунг прекарва три години, работейки в Саудитска Арабия. Едва на 29 години, той е бил на четири часа диализа - която прави три пъти седмично - в Националния бъбречен център в Катманду.

Nepal villagers duped into selling kidneys and told organ would regrow - now country faces new health crisis https://t.co/kHn7UqEL02

“Трябваше да работя при екстремни горещини – около 50 градуса. Нямахме време да обядваме, да отидем до тоалетната или да пием вода“, казва той.

Описвайки момента, в който е разбрал, че нещо не е наред, той казва: “Прегрявах. Изведнъж почувствах краката си подути и не можех да ходя. Тогава ми казаха, че бъбрекът ми е отказал.“

Симптомите на бъбречна недостатъчност често могат да останат незабелязани, а когато мигрантите се върнат в Непал, често е твърде късно.

Джит отчаяно търси донор. Но донорът трябва да е роднина и няма достатъчно положителни съвпадения.

Ишвор е на 34 години, той все още търси своя спасителен пояс. Мъжът казва, че е работил по 16 часа в продължение на седем години в Дубай.

“Работих дълги часове на висока температура без сън. Тялото ми започна да се подува, сякаш някой ме беше бил“, казва той.

Д-р Пукар Шрест е пионер и известен хирург в Центъра за трансплантация на човешки органи в Непал. Той казва, че преди са извършвали трансплантации само на възрастни хора, но наскоро са видели и млади хора с белези.

‘It’ll Grow Back’: Organ Harvesters Dupe Nepalese Villagers



Almost the entire village of Hokse has been dubbed ‘Kidney Valley’ as conniving ‘organ brokers’ persuade unwitting residents to part with the critical organ, claiming it’ll regrow.



The illegal practice - not limited to… pic.twitter.com/oZU5Rtd0TZ