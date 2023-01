Доклад: България е продължила да изтласква бежанци от границата си през 2022 г

Д ържави членки от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Гърция, Полша и Испания, са продължили да участват в незаконно отблъскване на мигранти и да упражняват насилие по границите си, пише в годишния доклад за състоянието на човешките права в света на организацията "Хюман Райтс Уоч".

