"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

Н а 11 септември 2001 г., вторник, терористи самоубийци превзеха пътнически самолети в САЩ и ги врязаха в два небостъргача в Ню Йорк, убивайки хиляди хора.
Събитията от този ден оставиха дълбоки последици по целия свят, пише BBC.
- Какви бяха целите?
Четири самолета, летящи над САЩ, бяха превзети едновременно от терористи.
След това те бяха използвани като ракети, врязвайки се в известни сгради в Ню Йорк и Вашингтон.
Два от самолетите удариха близнаците на Световния търговски център (World Trade Center) в Ню Йорк, вторият 17 минути след първия.
Сградите се запалиха, хора останаха блокирани на горните етажи, а градът се обви в гъст дим. За по-малко от два часа и двата 110-етажни небостъргача се сринаха в масивни облаци прах.
Трети самолет разруши западната страна на Пентагона, огромната централа на американските военни край Вашингтон.
Четвъртият самолет се разби в поле в Пенсилвания, след като пътниците се опитаха да отблъснат терористите. Смята се, че целта е бил Конгресът на САЩ.
- Колко души загинаха при атаките на 9/11?
Общо 2 977 души (без да се броят 19-те терористи) загубиха живота си, повечето в Ню Йорк.
Всички 246 пътници и екипажи на четирите самолета загинаха.
В близнаците на Световния търговски център загинаха 2 606 души.
В Пентагона бяха убити 125 души.
Най-младата жертва беше двегодишната Кристин Лий Хансон, а най-възрастният, 82-годишният Робърт Нортън.
При първия удар в небостъргачите се оценява, че в тях са се намирали около 17 400 души. Никой не оцеля над мястото на удара в Северната кула, но 18 успяха да избягат от етажите над удара в Южната кула.
Граждани на 77 различни държави бяха сред жертвите. Ню Йорк загуби 441 първи реагиращи.
Хиляди хора бяха ранени или по-късно развиха заболявания, свързани с атаките, включително пожарникари, работили в токсичния район.
Кои бяха извършителите на 9/11?
Атаките бяха планирани от ислямистката екстремистка мрежа "Ал Кайда" от Афганистан.
Под ръководството на Осама бин Ладен, "Ал Кайда" обвиняваше САЩ и съюзниците им за конфликти в мюсюлманския свят.
19 души извършиха отвличанията, организирани в три групи по пет и една група от четирима (на самолета, който се разби в Пенсилвания).
Всяка група включваше поне един, преминал пилотска подготовка в САЩ.
15 от терористите бяха саудитци като Бин Ладен, двама от Обединените арабски емирства, един от Египет и един от Ливан.
- Как реагираха САЩ на 9/11?
По-малко от месец след атаките президентът Джордж У. Буш ръководи инвазия в Афганистан, подкрепена от международна коалиция, за да бъде унищожена "Ал Кайда" и да се залови Бин Ладен.
През 2011 г. американските войски откриха и убиха Бин Ладен в Пакистан.
Главният инициатор на атаките, Халид Шейх Мохамед, беше арестуван в Пакистан през 2003 г.
"Ал Кайда" все още съществува. Най-силна е в Субсахарска Африка, но има членове и в Афганистан.
Американските войски напуснаха Афганистан през 2022 г., което предизвика опасения, че ислямистката мрежа може да се възроди.
- "Докато се срещнем отново, любов моя"
Мнозина трудно сдържат сълзите си на годишнината от трагедията, а Лиза Рейна, която е загубила съпруга си, казва:
"Двадесет години се усещат като вечност, но все още изглежда като вчера."
Майк Лоу, чиято дъщеря беше стюардеса на първия ударен самолет, е благодарен на всички, които са помогнали на семейството му да премине "най-тъмните дни в живота ни".
Лоу коментира "сивия и черен свят" на Ню Йорк след атаката. Той призовава 11 септември да бъде помнен "не като числа или дата, а като лица на обикновени хора".
Лиза Рейна беше бременна почти в осми месец, когато съпругът ѝ Джоузеф загина, пише BBC.
Тя каза:
"Нашият син е твое пълно копие. Продължавай да ни наблюдаваш и да пазиш семейството си. Докато се срещнем отново, любов моя."
- Кой е Халид Шейх Мохамед?
Според прокуратурата той е мозъкът зад 9/11, който предложил идеята за отвлечените самолети на Бин Ладен и помогнал за набирането на пилотите.
Роден в Кувейт, учил инженерство в САЩ и участвал във войни в Афганистан през 80-те години.
Още преди 9/11 ФБР го следяло заради други бомбени атаки и предотвратени нападения.
През 2006 г., три години след залавянето му, е изпратен на американската военна база в Гуантанамо, Куба, където е държан и до днес.
Сега той и двама други зад решетките се съгласиха да признаят вината си за убийството на 2 976 души, като в замяна няма да получат смъртна присъда.
- Какво беше наследството на 9/11?
След атаките безопасността на полетите беше засилена по целия свят.
В САЩ беше създадена Агенцията за транспортна сигурност (TSA), за да засили сигурността на летищата и в самолетите.
Почиствайки "Ground Zero", мястото на рухналите кули, отне повече от осем месеца.
Сега на това място има мемориал и музей, а сградите бяха възстановени с нов дизайн.
Реконструкцията на Пентагона отне малко под година, а персоналът се върна в офисите си през август 2002 г.