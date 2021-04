Десетки загинаха при срутване на трибуна в Израел

Д есетки хора загинаха при срутването на трибуна по време на честването на религиозен празник в Израел, предаде Ройтерс.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху описа случилото се като голяма трагедия.

Израелски медии съобщиха първоначално за ранени хора при срутването на трибуна на стадион в района на планината Мерон в Галилея. Представители на властите обаче по-късно заявиха, че има загинали, които са били задушени или стъпкани заради настъпилата след срутването на трибуната паника.

A stampede broke out early Friday at a Jewish religious gathering attended by tens of thousands of people in northern Israel, injuring more than 100 people and dozens critical. #Israel #Jerusalem #stampede https://t.co/zfEXqWDDu2

Десетки хиляди ултраортодоксални евреи се събраха в района, където се намира гробът на живелия през втори век равин Шимон бар Йохай. Подобно честване има всяка година, като то включва цяла нощ на молитви и танци. Смята се, че това е едно от най-големите събирания на хора от началото на коронавирусната пандемия преди една година.

Здравните власти съобщиха, че при инцидента са ранени 103 души. Според израелската телевизия Канал 12 загиналите са 38.

Силите на реда отцепиха района и наредиха участниците в религиозните празненства да бъдат евакуирани с автобуси.

За религиозните евреи гробът на Шимон бар Йохай е едно от най-свещените места на света, като всяка година гробът се посещава от поклонници, отбелязва Ройтерс.

Breaking News: In Israel, the death toll rose to 44 in a stampede at a religious gathering, making it one of the worst civilian disasters in the country's history. https://t.co/ZaAvtKu6A5