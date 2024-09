Десетки убити и ранени при израелски удари по палатков лагер в Газа

И зраелски въздушни удари по палатков лагер за разселени палестинци в южната част на Ивицата Газа са убили и ранили 65 души, съобщи Ройтерс.

Жители и лекари заявиха, че палатковият лагер в близост до Хан Юнис в района Ал Маваси, който е обявен за хуманитарна зона, е бил ударен поне от четири ракети. Лагерът е претъпкан с разселени палестинци, които са избягали от други части на анклава.

BREAKING: Israeli strikes have killed at least 40 people and wounded 60 others in a tent camp for displaced Palestinians in southern Gaza, Palestinian news agency WAFA has said, citing medical officials



