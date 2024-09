Израелски профсъюз стачкува заради убийството на заложниците в Газа

Д ен след обявяването на новината, че са открити труповете на шестима заложници в ивицата Газа израелската синдикална организация "Хистадрут" (Общата организация на работниците в Израел) организира днес еднодневна обща стачка в знак на протест срещу неспособността на правителството да сложи край на конфликта в палестинския анклав, предаде ДПА.

Протестната акция започнаха тази сутрин в 06:00 ч. местно време (и българско), съобщават израелските медии. В 08:00 ч. персоналът на международното летище "Бен Гурион" близо до Тел Авив също излиза на протест, което ще доведе до преустановяване на всички кацания и излитания на самолети.

The head of #Israel’s powerful Histadrut trade union ordered a “complete strike” in support of #Gaza hostages on Monday and urged a deal to secure their release after the bodies of six captives were recovered https://t.co/oZMbxsDomM — Arab News (@arabnews) September 1, 2024

"Не можем да продължаваме да стоим и просто да гледаме",заяви лидера на "Хистадрут" Арнон Бен-Давид, цитиран от новинарският уебсайт "Ynetnews". "Това, че в тунелите на Газа убиват евреи, е неприемливо. Трябва да сключим сделка (с палестинската въоръжена групировка "Хамас"), сделката е по-важна от всичко останало", допълни той.

Вчера Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха в "Телеграм", че войниците са открили и прибрали телата на шестима заложници от подземен тунел в южната част на ивицата Газа. Според военните те са били убити от бойци на "Хамас" малко преди това.

#UPDATE The head of Israel's powerful Histadrut trade union ordered a "complete strike" on Monday in support of Gaza hostages and urged a deal to secure their release after the bodies of six captives were recovered ➡️ https://t.co/qIibQIm5uG pic.twitter.com/d41iEPjj44 — AFP News Agency (@AFP) September 1, 2024

Четиримата мъже и двете жени са били отвлечени по време на терористичната атака, ръководена от "Хамас", в южната част на Израел на 7 октомври, съобщиха от ЦАХАЛ.

Говорител на палестинската групировка обаче заяви, че заложниците са били убити при израелска бомбардировка, отбелязва ДПА.

Israel’s largest labor union announces a general strike starting Monday



• The strike is intended to push for a prisoner swap deal with Palestinians



• It comes after the deaths of six Israeli hostages in Gaza https://t.co/H4WhA7UDKy pic.twitter.com/rO4IuCgx6o — Anadolu English (@anadoluagency) September 1, 2024

