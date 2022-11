Депутати от Египетския парламент даряват посмъртно органите си

Д епутатите от Комисията по здравните въпроси в Египетския парламент обявиха решението си да дарят органите си след смъртта си, съобщи онлайн изданието "Иджиптшън стрийтс", цитирано от БТА.

This decision comes as a way to encourage community members to consider organ donation.https://t.co/U1zZ2QXrH1