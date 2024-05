В Киев демонтират монумент, посветен на близките отношения между Украйна и Русия

В ластите в Киев започнаха вчера да демонтират монумент от съветската епоха, посветен на близките отношения между Украйна и Русия, предаде ДПА.

За пълното демонтиране на монумента, който се състои от около 20 елемента, ще са необходими няколко дни, съобщиха властите на украинската столица.

Паметникът, който се намира в близост до брега на река Днепър, е композиция от статуи, изобразяващи украински казаци, застанали около казашкия предводител Богдан Хмелницки и посланика на Москва. Над статуите има дъгообразна конструкция.

Dismantling of the monument dedicated to Pereiaslav Agreement began in Kyiv.



The Pereiaslav Agreement was an official meeting that convened for a ceremonial pledge of allegiance by Cossacks to the Tsar of russia in the town of Pereiaslav, 1654.