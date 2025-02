Демократите в САЩ избраха за свой лидер Кен Мартин

Н ационалният комитет на Демократическата партия, която се опитва да се възстанови след загубата от Доналд Тръмп на изборите през ноември миналата година, избра за свой нов председател Кен Мартин, водач на партията в щата Минесота, предаде Ройтерс.

Мартин ще има задачата да даде нова насока на претърпялата тежък удар Демократическа партия, която през ноември не само изгуби контрола над Белия дом, но и не успя да спечели нито една от двете камари в Конгреса.

Оттогава лутащата се партията, се опитва да даде отпор на потопа от укази на републиканеца Тръмп, много от които отменят политиките на бившия президент Джо Байдън.

Дългогодишен партиен стратег в Минесота, Мартин пристъпи към действие броени часове след избирането си, като разкритикува плановете на Тръмп да наложи значителни мита на Мексико, Канада и Китай, заявявайки, че това неизбежно ще повишаване на цените за уморените от инфлацията американци, след като по време на кампанията обеща да намали разходите им.

"Тръмп няма да накара корпоративните милиардери да платят за тези мита - това ще направят работещите семейства и малкият бизнес. Той използва американските работници като пешки в своите политически игрички", отбеляза Мартин в изявление, след като Тръмп огласи въвеждането на митата.

