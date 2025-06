Дания отваря врати за американски бази на фона на "апетитите на Тръмп" към Гренландия

Д атският парламент вчера гласува законопроект, който позволява разполагането на американски военни бази на датска територия, предаде Асошиейтед прес. Тази стъпка бе предприета на фона на неотслабващото желание на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над остров Гренландия, който се явява полуавтономна датска територия, отбелязва агенцията.

Критици твърдят, че с това решение се отстъпва датския суверенитет на САЩ. Гласуваният закон разширява и допълва досегашното военно споразумение, сключено през 2023 г. с администрацията на Байдън. Съгласно този договор САЩ разполагат с широк достъп до датските военновъздушните бази.

