Амбициите на Тръмп за Гренландия: Пентагонът прави първа стъпка, Европа е обезпокоена

О чаква се Пентагонът да прехвърли надзора върху Гренландия под командването на Северното командване на САЩ – действие, което може да се осъществи още тази седмица. Това би представлявало символичен жест, който ще приближи острова към Съединените щати, тъй като президентът Доналд Тръмп продължава да демонстрира интерес към установяването на контрол над арктическата територия, предава Politico .

Промяната в юрисдикцията може също така да помогне на САЩ да разширят своята ракетна отбрана „Златен купол“, като предостави възможност за инсталиране на допълнителни радари на острова.

Съгласно плана, Гренландия ще премине от юрисдикцията на Европейското командване към Северното командване, което отговаря за сигурността на Северна Америка, според служител от Министерството на отбраната и двама души, запознати с планирането. Те са получили анонимност, за да говорят преди официалното обявяване на промяната.

Може ли Доналд Тръмп наистина да купи Гренландия?

Това е най-конкретната стъпка до момента в продължаващите с месеци усилия на администрацията на Тръмп да придобие Гренландия – автономен остров, свързан с Дания. Тръмп повдигна идеята за покупката на острова по време на първия си мандат, но откакто спечели изборите през ноември миналата година, той неколкократно повтаря намеренията си, тревожейки 58-те хиляди жители на острова и предизвиквайки раздразнение в датското правителство, което заявява, че няма никакво намерение да го продава.

Поставянето на Гренландия под командването на Северното командване ще бъде подложено на сериозно внимание в Дания и в рамките на НАТО, които гледат с безпокойство на продължаващата кампания на Тръмп за поемане на контрол над острова и отказа му да изключи използването на военна сила за завземане на територия. Дания и полуавтономните Фарьорски острови ще останат под юрисдикцията на Европейското командване, което създава символично и оперативно разделение между тези територии и Гренландия.

„От географска гледна точка ходът има логика“, коментира един от запознатите с плана. „От политическа гледна точка обаче, това без съмнение ще обезпокои Европа“, добавя служителят.

