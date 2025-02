„Да живее кралят“: Белият дом публикува пародия на корицата на списание TIME със сияещ Тръмп, носещ корона

Д оналд Тръмп обяви себе си за спасител на Ню Йорк, като похвали отмяната на таксите за задръствания, но действията му предизвикаха не само аплодисменти, но и остри реакции, особено след скандален пост в социалната платформа Truth Social, официалния акаунт в Instagram на Белия дом, както и този в платформата X.

„Таксите за задръствания са отменени! Манхатън и целият Ню Йорк са спасени!“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social. След това добави: „Да живее кралят!“

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

