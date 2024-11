"Чувствах се така, сякаш пикая стъкло": Агонията на пристрастяването към кетамин

К огато за първи път Ник (не е истинското му име) опитва кетамин, се чувства така, сякаш е попаднал в друго измерение. Въпреки че редовно пуши марихуана и експериментира с други наркотици, Ник никога не е чувал за кетамин. Но когато приятелят му извадил торбичка с бял прах, „направих това, което би направил всеки друг на 20 години. Опитах го“, казва той.

„И честно казано, беше много забавно“. Чувството, че е излязъл от собственото си тяло, е било „еуфорично. Сякаш си в приказен свят“, казва той.

Шестнайсет години по-късно реалността се стоварва върху него. Ник, който сега е на 36 години, е прекарал последните три месеца в лечение на кетаминова зависимост след повече от десетилетие на интензивна употреба. Пикочният му мехур е една пета от размера, който би трябвало да бъде, казва той.

„Повече от вероятно е той да бъде отстранен и заменен с торбичка за уростомия", казва той.

При това не са взети предвид всички други „жестоки неща“, които е преживял вследствие на пристрастяването към кетамин - от приковаването към леглото от болка до смущаващи пропуски на пикочния мехур. Вече шест месеца Ник не може да издържи и половин час, без да му се наложи да отиде до тоалетната.

„Сега съм инвалид, а бях толкова здраво момче“, казва той.

Ник споделя историята си, за да предупреди другите за опасностите от кетамина, който бързо се превръща в предпочитан наркотик за развлечение на поколението Z. Широко използвано в хуманната и ветеринарната медицина като анестетик, незаконно веществото от клас В обикновено се смърка заради дисоциативния му ефект. Според най-новите правителствени данни употребата в Англия и Уелс се е увеличила повече от два пъти от 2016 г. насам; сред младежите на възраст между 16 и 24 години тя се е увеличила повече от три пъти, а има истории за пристрастени на 12 или 13 години. Подобна е историята и на други места. В Австралия се съобщава, че през миналата година употребата на кетамин за развлечение е достигнала рекордно високи стойности. В САЩ конфискациите на незаконен кетамин са нараснали с 349% между 2017 и 2022 г. Смъртта на актьора от „Приятели“ Матю Пери на 54-годишна възраст от „остри ефекти“ на кетамин повиши осведомеността за рисковете от пристрастяване.

Но повечето потребители са на възраст под 30 години, което отразява широката му достъпност и сравнително ниската му цена. Един грам кокаин обикновено струва 80 или повече лири в Обединеното кралство, но същото количество кетамин може да струва само 30 лири. Лекарите все по-често се сблъскват с хора на 20 години и дори по-млади, които имат инконтиненция и други проблеми с пикочния мехур, причинени от хроничната употреба на кетамин. Наркотикът въздейства върху лигавицата на органа и с течение на времето може да доведе до нейното свиване. След това употребяващите стават зависими от кетамин за облекчаване на болката, което създава порочен кръг, от който е трудно да се излезе.

„Имаме хора, които вероятно са на 20 или 21 години и се нуждаят от сериозна операция“, казва Мохамед Белал от Британската асоциация на урологичните хирурзи.

Това отразява увеличаването на употребата на кетамин, за което се съобщава непосредствено преди и по време на пандемията от Ковида, но неотдавнашният скок в Обединеното кралство е поразителен и заради географското си разпространение, добавя Белал. Ако преди кетаминът се е употребявал само в големите градове, сега той е често срещан и в други райони, включително Барнзли и Източна Англия. Това оказва допълнителен натиск върху службите за лечение.

"Кетаминът никога не е бил част от ежедневната ми работа, а сега е“, казва Скот Ардли, старши съветник по лечението в Rehabs UK, който е базиран в Съфолк. Той получава все повече обаждания от родители, загрижени за употребата на кетамин от техните деца тийнейджъри и двадесетгодишни: „Това не е пиене в кръчмата или с приятели - това е самостоятелно пристрастяване към него“.

От лицата под 18 години, които са потърсили помощ от службите на NHS за борба с алкохола и наркотиците през годината до март 2023 г., 6 % са имали проблеми, свързани с кетамин - в сравнение с по-малко от 1% през 2015 г. Това лято съветът на Шропшир съобщи за увеличаване на броя на хоспитализациите, свързани с кетамин, което съвпада с „периода на горещо време и края на изпитния сезон“.

Агнес Утън от благотворителната организация за подкрепа при употребата на наркотици и алкохол With You казва, че младите хора се обръщат към кетамина по същите причини, поради които могат да опитат всяко вещество, променящо съзнанието: за да избягат от реалността. Тя казва, че той се използва най-често като наркотик за партита и сега е „доста социално приемлив“ в клубове или на музикални фестивали. Чувала е също така за млади хора, които приемат кетамин, за да повишат творческите си способности, благодарение на халюциногенния ефект на наркотика. „Огромното мнозинство“ от употребяващите се придържат към това развлекателно ниво, казва Утън. Но толерантността може да се изгради бързо, което може да доведе до зависимост и пристрастяване.

„Това е просто коварен наркотик, който заблуждава мозъка ти“, казва Ник. След това блажено първо преживяване той започва да използва кетамин по-често в социална среда. Смесването на кетамин с бира „те кара да се чувстваш така, сякаш си изпил два пъти повече питиета“. Започва да използва кетамин, когато е сам вкъщи - за да гледа филм или за да си помогне да заспи.

„С напредването на възрастта осъзнах, че съм го правил, за да прикрия проблемите, които съм имал вътре в себе си“, казва той.

Започва да пуши марихуана на 12 години и така и не се научава да се справя с трудните емоции, а бяга в наркотиците, казва той. Когато бабата на Ник е прикована на легло след падане, кетаминът му помага да се справи с грижите за нея. Той сравнява релаксиращия ефект с канабиса и дори с чаша вино след работа: „Можеш да изпиеш малко кетамин и в рамките на един час той отшумява.“

Всъщност едно от обясненията за рязкото увеличаване на броя на младите хора, употребяващи кетамин, е, че те се стремят да облекчат симптомите на депресия и тревожност и да управляват психичното си здраве.

„Огромното мнозинство от тях го използват, за да се самолекуват при емоционални смущения“, заяви през септември Оуен Боудън-Джоунс, консултант психиатър и основател на клиниката Club Drug .

Клиничните изпитвания показват, че кетаминът е обещаващо средство за лечение на резистентна на лечение депресия, но пропуските в познанията за оптималната доза и начина на приложение означават, че той остава експериментален. Уличните доставки на кетамин могат да бъдат смесени и с други токсини, което увеличава рисковете. Тази година трима мъже от Ливърпул бяха хоспитализирани с припадъци, свързани със заразена партида. Но неблагоприятните последици от продължителната и интензивна употреба на кетамин за развлечение не са широко известни.

