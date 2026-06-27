Разтърсваща изповед: Майка даде живота си, за да спаси бебето си във Венецуела

Две силни земетресения разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела. Първият трус е бил с магнитуд 7,2 по Рихтер, по-малко от минута по-късно е последвал втори силен трус с магнитуд 7,5

Х ектор Бело, защитник на втородивизионния венецуелски отбор „Маритимо де Ла Гуайра“, сподели в публикация в Instagram, че съпругата му Андреа е загинала при опустошителните двойни земетресения във Венецуела в сряда.

Тя е починала, докато е предпазвала с тялото си едногодишната дъщеря на двойката, Алана, която е оцеляла и е била спасена, разказва Бело. Тялото на Андреа е било извадено от развалините, съобщава „The Sun“.

„Ти винаги ще бъдеш нашата любима героиня, Мами. Ще се погрижа да напомням на нашето момиченце колко прекрасна беше и колко много я обичаше; ще ѝ разкажа историята за това как я спаси – как даде собствения си живот за нашата дъщеря“, написа Бело на испански, споделяйки и снимки на семейството си, пише The New York Post.

„Ще ѝ кажа, че си била смела жена, която никога не я е изоставила, дори когато си поемала последния си дъх. Но има едно нещо, за което не мога да ти простя, Мами: остави душата ми разбита. Остави ме да водя тази битка сам – битка, за която винаги казвахме, че е наша и ще я посрещнем заедно.

Помниш ли, когато ми изпрати онази снимка? Казах ти: „Това момиченце е толкова красиво“, а ти попита: „Аз също, нали?“ и започна да се смееш. Казах ти: „Да, и ти си красива, но не повече от мен – хахаха“. Смеехме се по телефона, а бебето винаги затваряше разговора – като тогава, когато използвахме онези филтри и тя се плашеше, казвайки: „Тати, не ми харесва“. О, моя Андреа… Мами, ти разби душата ми“, написа той, добавяйки емотикони на плач и разбито сърце.

„Винаги ще те помня, Мами – винаги. Помниш ли как ти казвах, че ще бъдеш моя жена до края на живота ми? Ти се смееше, толкова влюбена, а бузите ти ставаха червени… О, Андреа… Мами, не мога да се справя с това, любов моя – наистина не мога“, добави Бело.

В друга публикация Бело насочи послание към дъщеря си, казвайки ѝ, че тя трябва да му помогне да се излекува.

„О, дъще моя… Мами има нужда да бъдеш силна – просто ме поизчакай още малко. Имам нужда точно ти да бъдеш тази, която ще излекува сърцето ми, защото в момента то е на парчета. Няма да виждаш татко си да изглежда силен или да се усмихва както винаги, но обещавам, че ще се излекувам и ще те направя най-щастливото момиче на света“, написа той към снимка на усмихнатото малко дете.

Той добави: „Сега сме само ти и аз – и твоята майка, която ще ни пази от небето. Знам, че Андреа ще ми даде сили; знам, че вижда през какво преминавам и също страда за нас. Но сред цялата тази болка знам, че ако имаше само минута, за да ми каже нещо, тя щеше да ми каже да те защитавам с живота си – точно както направи тя – и никога да не забравям да ти купувам онези банани, които толкова много обичаш“.

Бело сподели и изображение в историята си в Instagram, показващо дъщеря му със синина под окото и превръзка на ръката.

Две земетресения удариха Венецуела в рамките на около една минута едно от друго в сряда – с магнитуд 7.1 и 7.5 – което ги нарежда сред най-силните земетресения, удряли страната от повече от век насам, според данни на „The Associated Press“.

Отчаяни венецуелци и спасителни екипи издирват оцелели след предишното трусовете. Чуждестранните спасителни екипи и хуманитарната помощ едва започнаха да пристигат в опустошените райони почти два дни след семетресенията.

Правителството съобщи, че 172 души остават затрупани, 920 са загинали и 3360 са ранени, докато на един уебсайт са регистрирани над 50 000 души, обявени за изчезнали.