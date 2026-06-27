Свят

Над 10 000 души излязоха на първия „Прайд“ в Будапеща след падането на Орбан

След години на рестрикции и опити за пълна забрана, унгарската столица марширува свободно под знамената на дъгата и Европейския съюз

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 21:07
Над 10 000 души излязоха на първия „Прайд“ в Будапеща след падането на Орбан
Източник: БТА/АР

П овече от 10 000 унгарци се включиха днес в първото годишно шествие на гей парада - "Прайд" в Будапеща след изборното поражение на десния лидер Виктор Орбан през април, въпреки рекордната жега в града, за да дефилират с огромни знамена в цветовете на дъгата и на Европейския съюз, предаде Ройтерс.

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Миналогодишният "Прайд", който Орбан се опита да забрани като част от по-широката си политика, насочена срещу правата на ЛГБТИК+ общността, се превърна в масова антиправителствена демонстрация, която привлече десетки хиляди хора.

Тази година, след поражението на Орбан от дясноцентристката партия ТИСА на Петер Мадяр, забраната беше отменена и шествието получи разрешение да се състои.

Осемнадесетгодишната студентка Фани Файт заяви, че настроението е много по-оптимистично след политическата промяна в страната, както и поради надеждите за нови права, свързани с осиновяването и брака, които могат да бъдат предоставени в бъдеще.

"Всички са толкова по-ентусиазирани", каза тя и добави: "Мисля, че би било чудесно, ако най-накрая, след всички тези години, просто имахме равни права".

Орбан, който се представяше като защитник на това, което нарича християнски ценности срещу западния либерализъм, прие закони, с които се прекратява промяната на пола в личните документи, спира се осиновяването от еднополови двойки и се забраняват материали в училищата, считани за насърчаващи хомосексуалността или промяната на пола.

"Най-голямата промяна всъщност е промяната в политиката в страната“, каза 51-годишният химик Мате Тарнай и допълни: "Чувстваме повече свобода и на лично ниво, а също така атмосферата в страната е много по-спокойна, отколкото миналата година".

Източник: БТА/АР

Тарнай също така каза, че се надява на представителите на ЛГБТИК+ общността да бъдат дадени равни права от страна на правителството на Мадяр.

Новият унгарски премиер, който е консерватор, призова за търпение, когато унгарските медии го попитаха за промени в законодателството, което ограничава правата на ЛГБТИК+ общността, посочва Ройтерс.

Редактор: Стела Христова
Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Будапеща Прайд ЛГБТИК Унгария Виктор Орбан Петер Мадяр равноправие политически промени
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