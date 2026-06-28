Борис Дали: Милионер съм отдавна и строя параклис в Бобов дол

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В интервю за новия епизод на „Храмът на историите“ попфолк певецът Борис Дали разкрива подробности за професионалния си път, личния си живот и плановете си за бъдещето.

Хамелеон в професиите

Борис Дали заявява, че не се ограничава само с музиката. „На мен ми е скучно да бъда само едно да правя. Примерно да се занимавам само с музика. Хората ме знаят с музика, но не мога да си го представя това нещо. Аз обичам да съм хамелеон, да се занимавам с хиляда неща“, казва той.

Източник: NOVA

По образование е машинен инженер, завършил Минно-геоложкия университет. От малък се занимава с техника – поправя мотоциклети, моторни резачки и различни машини. „Технически грамотен съм“, подчертава Дали и дава пример с личния си автомобил: „Аз никога не съм го карал на майстор. 90% от случаите аз си го поправям“.

Той споделя, че още като тийнейджър е имал доходи от ремонтни дейности и производство на мебели. Първият му хонорар като певец е 175 лева. „Винаги съм имал пари. Винаги съм имал скътани пари“, отбелязва изпълнителят. Днес лично управлява финансите на фирмите си. „Аз раздавам заплатите. Аз превеждам осигуровки. Всичко. Сметките през мен. Няма друг достъп.“

На въпрос дали човек може да стане милионер в музиката, Дали отговаря: „Разбира се. Човек може да стане винаги милионер. Всеки човек може да стане милионер“. На уточняващия въпрос за себе си казва: „Милионер съм и то отдавна“.

Източник: NOVA

Личният живот и семейството

Борис Дали говори за раздялата с първата си съпруга, с която е бил заедно от ученическите години. „Няма такава жена. С никой не съм сбъркал“, заявява той. Според него истината за раздялата е „някъде по средата“ между двете версии. Първата крачка е направила съпругата му. Днес поддържат добри отношения: „Сега си говорим, смеем се“.

Признава, че децата му „със сигурност ме обвиняват и до ден днешен“. С първородния си син Красимир е бил по-студен, тъй като е бил на 23 години при раждането му. „Един родител иска детето му да бъде много по-успешно от него. Да се развива, да върви напред“, обяснява Дали.

За настоящата си връзка казва, че се разбират добре. Ако тя приключи, не планира нова: „Повече няма да има жена до мене, защото проблемът явно е в мен тогава“.

Говори и за средния си син Константин, който на 13 години свири сложни класически произведения на Бах и Моцарт и пее вярно. Неотдавна племенникът му е кръстен Борислав – на негово име.

Връзката с родния край

Борис Дали не е напуснал Бобов дол. В момента строи параклис „Свети Константин и Елена“ там. „Горе-долу е на груб строеж. Правим го със собствените ръце с наши приятели“, разказва той.

Причината е желанието да остави трайна следа: „Песните ще се изтрият след време от Youtube след години, но това нещо ще остане завинаги“. Проектът е по негова идея и отгоре представлява кръст с квадрат, купол и шестоъгълник.

Дали изразява увереност, че ако започва кариерата си днес, отново би станал звезда: „Да. Със сигурност. Защото го исках. Аз като искам, нещо се получава“.