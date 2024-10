Чуйте спешното обаждане преди смъртта на Лиъм Пейн

П евецът Лиъм Пейн бе открит мъртъв, паднал от балкон на хотел в Буенос Айрес в сряда.

Служител от рецепцията на хотел в Буенос Айрес се обажда на номер 999 с молба за „спешна“ помощ, преди фаталното падане на Пейн от около 13 метра височина, съобщава Daily Mail.

Лиъм Пейн стана известен на 16-годишна възраст като част от момчешката група One Direction, създадена през 2010 г. заедно със Зейн Малик, Луис Томлинсън, Найл Хоран и Хари Стайлс.

Във фаталния ден 31-годишният Пейн се е държал хаотично и е бил придружен до хотелската си стая, преди да падне фатално по-късно следобед.

Пейн пристига в Аржентина по-рано този месец с приятелката си Кейт Касиди за концерта на бившия си колега Найл Хоран. Тя си тръгва преди два дни, но той остава.

Служителят на хотела се обажда два два пъти във фаталния ден на спешния номер 999, като в първия разговор казва: „Имаме гост, който не е на себе си от наркотици и унищожава всичко в стаята си. Имаме нужда някой да дойде", но разговорът прекъсва.

След това служителят се обажда отново: „Не знам дали животът на госта е в опасност. Стаята е с балкон и се страхуваме, че може да направи нещо“.

Според местните медии Пейн се е държал „странно във фоайето на хотела и е разбил лаптопа си“, след което се е наложило да бъде отведен обратно в стаята си.

Секунди по-късно служителят, който се представя като Естебан, добавя: „Просто изпратете линейка, само линейка“.

Преди тялото на певеца да бъде открито малко след 17:00 ч. местно време, след като работниците са чули силен звук в двора.

This is the audio recording of the 911 call made by the owner of the hotel where Liam Payne was staying. 💔#Argentina#Palermo

RIP Liam Payne pic.twitter.com/Gjffn93XNs