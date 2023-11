"Чудовището от моргата": Разкриха подробности за мъжа, осквернил 101 мъртви жени

"Чудовището от моргата" Дейвид Фулър е успял да проявява безумни своеволия в продължение на 15 години, без да бъде заподозрян или заловен поради „сериозни пропуски“ в болниците, в които е работил, установи разследване. Това съобщи Daily Mail.

Некрофилът, баща на четири деца, е малтретирал сексуално телата на най-малко 101 жени и момичета на възраст между 9 и 100 години. Той е бил служител във вече нефункциониращите болници на Кент и Съсекс и болница “Роял Тънбридж Уелс” в Пембъри между 2005 г. и 2020 г.

69-годишният работник по поддръжката вече излежава доживотна присъда за сексуално мотивираните убийства на Уенди Кнел на 25 г. и Каролайн Пиърс на 20 г. Той нападнал двете момичета поотделно в “Тънбридж Уелс”, Кент, през 1987 г. Тогава полицията е разкрила неговото системно сексуално посегателство в болничните морги.

Правителството започнало независимо разследване през 2021 г., за да проучи как Фулър е успял да извърши престъпленията и да остане незабелязан. Първата фаза на разследването била насочена към неговия работодател, “Тънбридж Уелс”, част от Националните здравни служби на Англия.

A 66-year-old-man, David Fuller, has been charged with the murders of Wendy Knell, 25, and Caroline Pierce, 20, in 1987, in Kent. pic.twitter.com/V4qRf92oex

Фулър е успял да “действа незабелязано“ на фона на пропуски в “управлението“ на болницата.

Daily Mail посочва, че висшите шефове на лечебното заведение са били “наясно с проблемите в управлението на моргата още от 2008 г.”. Стандартните процедури за проверка на служителите не са били спазени. Това установява новото разследване.

Беше обърнато „малко внимание“ на това, кой има достъп до моргата, посочват репортери на Daily Mail. Те посочват, че в рамките на 1 година, Фулър е посетил моргата 444 пъти.

„Престъпленията, които Фулър е извършил, са наистина шокиращи и той никога няма да бъде освободен от затвора”. Това обяви на пресконференция в Уестминстър ръководителят на разследването Джонатан Майкъл.

„Провалите на управлението, регулирането, неспазването на стандартни политики и процедури, заедно с постоянната липса на контрол, допринесоха за създаването на среда, в която Фулър можеше да осквернява труповете в продължение на 15 години без изобщо да бъде заподозрян”, допълва Майкъл.

„През годините бяха пропуснати възможности да се постави под въпрос работните практики на Фулър. Той редовно работеше извън договореното си работно време, поемайки задачи в моргата, които не бяха част от задълженията му”, коментира той.

Фулър не е бил свързан с убийствата на Уенди Кнел и Каролайн Пиърс до 2020 г., тогава следователите претърсват дома му разкриват почти 900 000 файла, в които той малтретира трупове на жени на възраст между 9 и 100 години, предаде Daily Mail.

Проверка на компютъра на Фулър в дома му е разкрила 818 051 изображения и 504 видеоклипа на неговото насилие, както и доказателства за неговия „постоянен интерес към изнасилване, малтретиране и убийство на жени“. Жертвите му включват медицински сестри, учители, пилот, скиор, ветеран от войната, съпруги и майки. Мнозина са имали по себе си дефибрилатори и катетри по времето, когато Фулър се гаври с телата им, предава Daily Mail.

Сред онези, чиито тела са били малтретирани от Фулър, е 92-годишен герой от Втората световна война, който е работил в Блечли Парк.

“Фулър е извършил най-отвратителните престъпления, нещо, с което нашето семейство трябва да живее ежедневно“, казва дъщерята на пострадалата.

През 2020 г. Фулър е признал, че е убил Уенди Кнел и Каролайн Пиърс през 1987 г., след като брутално ги е пребил и удушил до смърт.

Тялото на Кнел било открито в леглото ѝ на 23 юни 1987 г., докато Пиърс, която била нападната само на крачки от входната ѝ врата на 24 ноември, била намерена три седмици по-късно на 15 декември, облечена само с чифт чорапогащници, в поле в Ромни, Кент.

Тяхната ужасяваща смърт се е превърнала в един от най-дълго неразкритите случаи на двойни убийства в Обединеното кралство.

'The silence of death is no excuse. We as a society should respect our dead.'



Nevres Kemal, mother of one of David Fuller's victims Azra Kemal, shares her proposals for 'Azra's law' to increase the maximum penalty for necrophilia.@TomSwarbrick1 | #SwarbrickOnSunday pic.twitter.com/QnLSwrklOX