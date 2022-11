Убиец от Великобритания призна редица престъпления и оскверняване на 101 мъртви жени

Б олничен електротехник, който излежава доживотна присъда във Великобритания за убийството на две жени и сексуално насилие над трупове в моргата, призна, че е осквернил още 23 мъртви жени.

68-годишният Дейвид Фулър призна, че през 1987 г. в разстояние на няколко месеца в Кент, Югоизточна Англия, е удушил 25-годишната Уенди Нел и 20-годишната Каролин Пиърс.

Той се призна за виновен и за 51 други престъпления, свързани със 78 жертви в моргата в периода 2008-2020 г.

На изслушване в Кралския съд в Кройдън в четвъртък Фулър призна, че е извършил сексуално насилие над още 23 мъртви жени в болнични морга, включително 12 случая на сексуално проникване в труп, с което общият брой на жертвите достигна 101.

Прокурорът Майкъл Бисгроув заяви, че се подготвят изявленията на семействата на жертвите за присъдата на Фулър следващия месец.

"Има много членове на семействата на жертвите, които биха искали да присъстват в съда по един или друг начин, а някои от тях биха желали да прочетат личните си изявления пред съда", добави той.

UK’s ‘morgue monster’ David Fuller pleads guilty: All you need to know about the Necrophiliac killer who murdered two women and abused over 100 corpses https://t.co/cU38Nmk0uf