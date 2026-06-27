Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под отломките във Венецуела

С ветът стана свидетел на невероятна история за оцеляване и майчинска саможертва на фона на ужасяващата трагедия във Венецуела. Спасителни екипи успяха да извадят живо и напълно невредимо 18-дневно новородено бебе, прекарало цели 32 часа затрупано под останките на срутена жилищна сграда.

An 18 day old baby rescued from the earthquake rubble in Venezuela is handed back to the Father. Notice the joy and love on everyone’s face especially the Father… can you imagine how he feels right now?

God is very wonderful.pic.twitter.com/xQ9xqZumhU — nedubillions🇦🇷🇪🇸🇰🇷 🌚 (@iamnedubillions) June 27, 2026

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи късно вечерта на 26 юни, запечатаха трогателния момент на спасяването в най-тежко засегнатия крайбрежен град Ла Гуайра, разположен на броени километри северно от столицата Каракас. На кадрите се вижда как екипите работят на светлината на мощни прожектори сред купчините бетон и отломки. В момента, в който едно от момчетата изтегля бебето от тясна пролука в руините, наоколо избухват бурни аплодисменти и сълзи от радост.

Разтърсваща изповед: Майка даде живота си, за да спаси бебето си във Венецуела

Мъжете внимателно предават новороденото, увито в бебешко одеяло, от ръка на ръка, след което нежно почистват лицето му с мокри кърпички.

A mother and her newborn baby were rescued alive after spending more than 24 hours trapped beneath the rubble following the devastating earthquakes in Venezuela. pic.twitter.com/33bZzTcv2V — Breaking911 (@Breaking911) June 26, 2026

Майчинският инстинкт надви смъртта

Според венецуелската журналистка Андреина Кинтеро, която първа публикува кадрите в интернет, бебето е момиченце на малко повече от две седмици и по чудо няма нито едно сериозно нараняване след кошмарния престой в капана на зидарията. Само час след изваждането на детето, спасителите са успели да достигнат и до неговата майка, която също е евакуирана жива.

В последващо видео, споделено по-късно, Кинтеро показва майката, настанена в болнично легло, докато медицински работник ѝ съобщава най-чаканата новина – че дъщеря ѝ е прегледана подробно и е в отлично здраве.

„Лекарите на място предполагат, че бебето е оцеляло изцяло благодарение на майчинския инстинкт. Жената е успяла да покрие детето с тялото си или с друг твърд предмет в секундата на срутването, като по този начин е създала въздушен джоб и го е предпазила от падащите тежки панели“, разказва журналистката.

A newborn baby and the child's mother were rescued alive from beneath the rubble in La Guaira, Venezuela, on June 26. Footage of the baby reuniting with the father has gone viral, drawing global attention as rescue teams continue searching for survivors following the devastating… https://t.co/7KVDLEcTeR pic.twitter.com/oTE8TnFpGZ — Adam Scott (@chefcascottccc) June 27, 2026

Черната статистика продължава да расте

Двете последователни и изключително мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер удариха Венецуела на 24 юни през интервал от едва 39 секунди. Трусовете буквално изравниха със земята десетки хотели, жилищни кооперации и обществени сгради в северната част на страната.

Към днешна дата официалните власти и агенция AFP потвърждават, че броят на загиналите е скочил драстично и вече е достигал най-малко 920 души. Хиляди други са ранени или остават в неизвестност под руините, като спасителните операции продължават денонощно в надпревара с времето. Град Ла Гуайра остава в епицентъра на хуманитарната криза, а спасяването на 18-дневното бебе даде нови сили на стотиците доброволци, които продължават да копаят с голи ръце.