Огнен ад в Гърция: Жители на Агиос Василеос са в готовност за евакуация

М ащабен горски пожар избухна в Централна Гърция, което наложи мащабна мобилизация на противопожарните служби и задействане на системи за спешно предупреждение. Инцидентът не е изолиран случай, а пряко следствие от екстремната гореща вълна, обхванала Европа, която увеличава риска от опустошителни пожари в целия регион на Южна Европа.

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Пожарът е възникнал в събота в гориста местност близо до крайбрежния град Агиос Василеос, разположен на Коринтския залив в префектура Виотия. Заради непосредствената заплаха за населените места, гръцките власти активираха системата за спешни известия чрез телефон 112, призовавайки жителите към максимална бдителност и готовност за евакуация, според информация на Focus News.

Emergency alert issued for Viotia wildfirehttps://t.co/08ArcaLAAN — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) June 27, 2026

Мащабна мобилизация на противопожарните служби

В отговор на бедствието беше предприета бърза и мащабна операция за овладяване на огъня. На място са изпратени 51 пожарникари със 17 специализирани машини, подкрепени от две пехотни бригади от елитното тактическо звено за борба с горските пожари (EMODE). В гасенето от въздуха се включиха два самолета и два хеликоптера, като местната администрация осигури и допълнителни цистерни с вода.

Пожарът като симптом на по-широка климатична тенденция

Този инцидент е показателен за по-големия проблем, пред който е изправена Европа през последните дни. Горещата вълна счупи десетки температурни рекорди в Западна и Централна Европа, като в Германия на 26 юни беше отчетена рекордна температура от 41,3 градуса по Целзий. Тези екстремни условия превръщат горите в силно запалими зони, създавайки предпоставки за бързо разпространяващи се и трудни за овладяване пожари.

С преместването на горещата въздушна маса на изток, Балканите и Южна Европа навлизат в критичен период. Повишеният риск от пожари изисква изключителна предпазливост и готовност за реакция от страна на властите и гражданите в целия регион.