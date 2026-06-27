Южна Корея вдигна изтребители заради руски и китайски самолети

Ю жна Корея днес обяви, че е вдигнала във въздуха изтребители, след като повече от десет китайски и руски военни самолети са навлезли в зоната на идентификация на противовъздушната отбрана на страната, но уточни, че никой от тях не е нарушил въздушното ѝ пространство, предаде Франс прес.

Обединеният комитет на началник-щабовете в Сеул заяви, че китайски и руски самолети са влезли и след това излезли от зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Южна Корея над Японско море и южно от полуострова.

South Korea says Chinese, Russian military aircraft enter its air defence zone



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“Южнокорейската армия засече китайските и руските самолети преди те да влязат в зоната и вдигна изтребители, за да се справят с потенциална ситуация”, се казва в изявлението, без да се дават повече подробности.

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана не е суверенно въздушно пространство, а е буферна зона, в която страните идентифицират приближаващи самолети от съображения за сигурност.

Съгласно установената международна практика военните самолети трябва да уведомят засегнатата страна преди да влязат в тази зона, въпреки че тази процедура не е задължителна.

Китай и Русия до момента не са коментирали инцидента.

През декември Южна Корея и Япония остро критикуваха полета на девет руски и китайски самолети близо до техните територии, което доведе до извънредно вдигане на изтребители.

Пекин и Москва се позоваха на съвместни военни учения, които според руското Министерство на отбраната, са включвали “стратегически бомбардировачи”.