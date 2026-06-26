Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

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Я понските авиокомпании отмениха над 100 полета, след като две тропически бури се насочиха към страната и предизвикаха сериозни смущения в транспорта и ежедневието. Властите издадоха предупреждения за евакуация в редица райони заради риск от наводнения и свлачища.

Силна тропическа буря удари Япония, има пострадали

Heavy rain has triggered landslide warnings for parts of Japan as Tropical Storm Mekkhala approaches Okinawa. Another storm is expected to near eastern Japan on Saturday, with some regions forecast to receive up to 200 mm of rain in 24 hours.



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Силната тропическа буря Mekkhala, която вече е понижена от тайфун, продължава да носи ветрове с пориви до 144 км/ч, съобщиха метеоролозите. Проливни дъждове вече заливат части от Южна и Западна Япония, като ситуацията остава динамична и потенциално опасна.

Според прогнозите бурята ще премине край островите Кюшу и Шикоку през уикенда, като е възможно да взаимодейства с друга тропическа буря – Higos, която се намира над Тихия океан, предаде АФП.

Метеоролозите предупреждават, че подобно взаимодействие може да доведе до т.нар. ефект на Фудживара – рядко явление, при което две бури започват да си влияят взаимно, което прави движението и развитието им значително по-трудно за прогнозиране.

Хаос във въздушния и сухопътния транспорт

Заради влошената обстановка Japan Airlines и All Nippon Airways отмениха общо около 120 полета до и от южните райони на Окинава и Кагошима.

В някои части на страната транспортната инфраструктура също е силно засегната. Автомобилният производител Toyota временно спря работа в завод на остров Кюшу заради затворени пътища и невъзможност за доставки. Nissan също обяви, че ще преустанови част от производствените си линии, съобщава агенция Kyodo News.

Японските Сили за самоотбрана отложиха и първия планиран полет на транспортен самолет V-22 Osprey до остров Мияко, който е трябвало да бъде част от съвместни учения със САЩ.

Евакуации и наводнения

В района на Киото властите разпоредиха евакуация на няколко хиляди души заради опасност от свлачища. Кадри на обществената телевизия NHK показаха придошли реки, които заливат крайречни зони и населени места.

Местните власти в Киото и Осака съобщиха, че нивата на реките продължават да се покачват, като рискът от наводнения остава висок. Жителите са призовани да избягват придвижване в засегнатите райони и да следят официалните предупреждения.

Ситуацията в Тайван

Бурята Mekkhala засегна и Тайван, където над 1600 души бяха евакуирани. Училища и обществени институции бяха временно затворени в няколко района заради проливни дъждове, наводнения и свлачища.

Макар да няма данни за жертви, властите предупреждават за опасност от кални свлачища в планинските райони на окръг Хуалиен, както и в южните региони Каосюн и Пиндун. По данни на метеорологичната служба от четвъртък насам на места са паднали до 88 см валежи.

Местни власти съобщават, че десетки жители са били евакуирани от райони под новообразувано езеро, появило се след свлачище в планините на Хуалиен. Част от железопътните линии също са временно спрени.

Опасността остава

Властите в Япония и Тайван продължават да следят развитието на двете бури, като предупреждават, че ситуацията може да се усложни допълнително през следващите дни заради продължаващите валежи и риска от нови свлачища и наводнения.