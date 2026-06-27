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Трагедия в Хасковско: Кола се заби в дърво и се преобърна, шофьорът загина

По неустановени засега причини, лекият автомобил е излязъл от пътното платно и се е преобърнал

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юни 2026, 14:39
Трагедия в Хасковско: Кола се заби в дърво и се преобърна, шофьорът загина
Източник: Thinkstock/Guliver

Ш офьор загина при катастрофа по пътя между харманлийските села Иваново и Върбово, съобщиха за БТА от сектор „Пътна полиция“ на Областната дирекция на МВР в Хасково. Сигнал за произшествието е бил подаден в 10:27 ч. днес.

По неустановени засега причини, лекият автомобил е излязъл от пътното платно и се е преобърнал. Според интерактивната карта на МВР за пътнотронспортните произшествия, е имало и удар в дърво. Пристигналите на място екипи само са констатирали смъртта на водача на 69-годишна възраст.

Образувано е досъдебно производство, по което ще бъде извършена и аутопсия, за да се установи дали причина не е рязко влошаване на здравословното състояние на водача, добавиха от „Пътна полиция“.

Предходният случай със загубил живота си на пътя в област Хасково беше на 22 май, когато 56-годишен жител на село Върбица също загуби на контрол над колата, излезе вдясно по пътя Хасково - Минерални бани и се преобърна в канавка. 

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: БТА/Николай Грудев, кореспондент в Хасково    
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