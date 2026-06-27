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Как да заблудите мозъка си и да заспите бързо в летните жеги

Когато спалнята се превърне във фурна, тялото ни губи способността да се охлажда само. Експерти разкриват как един напълно безплатен и инстинктивен метод действа като „естествен радиатор“ за мозъка

27 юни 2026, 19:10
Как да заблудите мозъка си и да заспите бързо в летните жеги
Източник: iStock

Л етните горещини и задухът в спалнята могат да превърнат нощната почивка в истинско изпитание за нервната система. Когато температурите в стаята чупят рекорди, прекарваме часове в въртене в леглото, в отчаян опит да намерим прохладно място на възглавницата. Как да заспим бързо в летния пек.

Как да релаксираме бързо в горещините

Терапевтът от клиника за сънища Натали Пеникот-Колиър разкрива невероятно прост, научно доказан метод, който помага на мозъка да се отпусне почти мигновено. Най-интересното е, че повечето от нас го правят напълно инстинктивно.

Основната пречка за пълноценния сън през лятото е собствената ни физиология. За да може тялото безопасно да заспи и да поддържа дълбоките, възстановителни фази на съня, вътрешната му температура трябва да спадне с един до два градуса по Целзий. През по-хладните сезони този естествен процес протича лесно и незабележимо.

Когато обаче спалнята ви се превърне във фурна, естественият охлаждащ механизъм на тялото отказва. Организмът няма къде да освободи излишната топлина. Тя остава уловена под одеялото, което кара сърцето да бие по-бързо, а мозъкът остава в състояние на тревожна бдителност. Поради тази причина заспиването става физически невъзможно.

Решението на този проблем буквално е в краката ви. Експертът подчертава, че човешките стъпала са една от най-мощните точки за освобождаване на топлина от тялото.

Те действат като перфектни естествени радиатори. Ако ги оставите изложени на по-хладния въздух в стаята, тялото веднага получава възможност да изпусне излишната топлина и да стабилизира състоянието си.

За да изпитате магията на този метод, е достатъчно просто да извадите единия или двата си крака изпод лекото одеяло. Това просто движение увеличава отделянето на топлина през кожата и позволява на тялото да се охлади много по-ефективно без нужда от климатик или студен душ.

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Научният парадокс на температурния контраст

Специалистите по съня обясняват, че за идеалното заспиване не е необходимо да ни е напълно студено или да сме изцяло завити. Мозъкът изисква много фин температурен контраст.

Науката за съня твърди, че за бързо заспиване ни е нужна едва забележима разлика в температурата между краката, торса и главата.

Когато тялото ви остава приятно топло под чаршафа, докато стъпалата ви усещат лека прохлада, мозъкът интерпретира това като идеален биологичен сигнал за безопасност и готовност за сън. Този контраст работи безотказно, като успокоява нервната система и ви позволява бързо да потънете в дълбок сън дори в най-горещата нощ.

Източник: rbc.ua    
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