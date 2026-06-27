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Ябълковозеленият цвят е хитът на лято 2026

„Този ​​нюанс добавя енергия към облекло, което с него е едновременно модерно и непринудено. Той е смел, без да е прекалено ярък“, казват експертите

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 16:31
Ябълковозеленият цвят е хитът на лято 2026
Източник: iStock/Getty Images

З еленото е обявено за ключов цвят на лято 2026, според редакторите на Who What Wear, то замени също толкова модерното кремаво жълто. 

Докато кремаво жълтото, бледосиньото и наситено лилавото остават модерни този сезон, инфлуенсърите все по-често избират ябълковозелени дрехи. „Този ​​нюанс добавя енергия към облекло, което с него е едновременно модерно и непринудено. Той е смел, без да е прекалено ярък“, казват експертите. 

Рецензенти казват, че най-популярната комбинация е зелен топ с класически дънки или елегантна миди пола. Освен всичко друго, те препоръчват да се обмислят ябълковозелени ленени рокли, панталони от същата материя, сатенени рокли с дантела и дори бански костюми, които изглеждат ласкателно на загоряла кожа. 

Редактор: Стела Христова
Източник: БГНЕС    
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