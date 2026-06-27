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Инфарктен момент: Хари Стайлс се задави с вода и се срина на сцената заради жегата в Лондон

Поп идолиът Хари Стайлс предизвика истинска паника на стадион „Уембли“, след като се задави с вода по средата на изпълнението си и се срина на земята. Инцидентът се случи в най-горещия юнски ден в Англия, при изпепеляващи температури от 37,5°C.

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 17:08
Инфарктен момент: Хари Стайлс се задави с вода и се срина на сцената заради жегата в Лондон
Източник: Getty

С ветовната поп сензация Хари Стайлс уплаши до смърт десетки хиляди фенове по време на концерта си на стадион „Уембли“. Изпълнителят се задави с вода по средата на песен, след което се срина на земята пред очите на шокираната публика, пише Daily Mail.

Инцидентът се случи в петък, когато във Великобритания за трети пореден ден беше счупен температурният рекорд за най-горещ ден през юни, а живакът в Лондон достигна невижданите 37,5°C.

Във видеоклипове, които веднага наводниха социалните мрежи, се вижда как бившата звезда от One Direction отпива глътка вода и прави известния си трик „кит“ (при който пръска вода от устата си като фонтан над предните редове), преди видимо да се задави тежко. На кадрите се вижда как Хари губи баланс, пада на колене и след това ляга по гръб на пода, докато продължава да кашля в продължение на няколко секунди. За щастие, след това той успя да се изправи в седнало положение, но състоянието му остави феновете в сериозно безпокойство.

„Докато Хари тичаше по сцената за последен път в подготовка за своя 'кит', той напръска тълпата, но веднага след това започна да кашля неконтролируемо“, разказва очевидец пред Daily Mail. „Въпреки задавянето, той опита да завърши движението, преди да се срути на пода. Лежеше по гръб, кашляше и се задъхваше. Беше изключително притеснително за гледане, но той прояви характер и бързо стана, за да продължи шоуто.“

Очевидци допълват, че жегата на стадиона е била непоносима. Още след първите две песни Стайлс е свалил якето си, а ризата му е била напълно подгизнала от пот.

  • Паника в социалните мрежи

Разтревожени почитатели веднага изляха притесненията си в интернет пространство, като много от тях признаха, че са помислили инцидента за сериозен здравословен колапс.

„Когато падна на колене, сърцето ми спря от шок. Хари е невероятен и е нужна огромна издръжливост, за да пееш и танцуваш при тези температури, но той винаги дава всичко от себе си“, пише фен в платформата X. „Едва не получих инфаркт, докато гледах стрийма на живо! Мислех, че е припаднал от жегата или от пълно изтощение! Моля те, просто дишай, Хари!“, коментира друг.

Медиите вече се свързаха с официалните представители на изпълнителя за коментар относно текущото му здравословно състояние.

  • Червено предупреждение и „код: опасност за живота“

Инцидентът се случи по време на шестата нощ от грандиозната 12-дневна резиденция на Хари Стайлс на „Уембли“. Само преди дни самият той призова 80-те хиляди души на стадиона да се грижат един за друг заради опасното време.

„Ще се пазим взаимно, моля ви, останете хидратирани. Ако имате нужда от нещо, веднага ми кажете, можем да спрем концерта по всяко време“, обърна се тогава звездата към публиката.

Великобритания в момента се намира в хватката на мощен „топлинен купол“, преминаващ през Европа. Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство издаде червено предупреждение за опасност от горещини, подчертавайки, че съществува „риск за живота дори за напълно здрави хора“.

Заради екстремната вълна стадион „Уембли“ промени строгата си политика и позволи внасянето на метални и твърди пластмасови бутилки за многократна употреба, като пусна водата вътре на половин цена и осигури безплатен слънцезащитен крем. В цялата страна ситуацията е критична – някои училища отмениха учебните часове, армията отмени почетните караули в Лондон и Уиндзор, за да предпази войниците, а железниците призоваха хората да пътуват само при крайна необходимост поради риск от деформация на релсите.

  • Физическо натоварване като за професионален атлет

Анализ на спортни експерти от The Odd Company разкри, че заради танците, тичането и горещината, феновете на концертите на Хари изпитват физическо натоварване, равносилно на тежка кросфит сесия от веригата HYROX. Изчислено е, че разходът на енергия по средата на шоуто е равен на интензивно бягане на 10 километра в рамките на един час.

Самият Хари Стайлс е известен със своята перфектна физическа форма и страст към бягането. Той е сертифициран маратонец с лични рекорди от Токио (3:24:07) и Берлин, където миналата година счупи границата от 3 часа с време 2:59:13. Любопитен детайл е, че часове преди инцидента в петък, фенове уловиха 32-годишната звезда да тича пеша 10 километра от дома си в Хампстед директно до стадион „Уембли“, за да направи своята кардио тренировка преди двучасовото шоу.

  • Коя световна звезда подгряваше шоуто?

Преди Хари Стайлс да взриви сцената, публиката на „Уембли“ имаше удоволствието да се наслади на специалното участие на кънтри-поп кралицата Шаная Туейн, която бе избрана за официален подгряващ изпълнител за финалните дати от турнето „Love On Tour“.

Редактор: Стела Христова
Хари Стайлс Уембли концерт инцидент гореща вълна Великобритания задавяне поп музика
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