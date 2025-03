Тревога в Англия – откриха птичи грип при овца

П равителството на Великобритания съобщи в понеделник, че е бил засечен птичи грип при овца в Англия за първи път, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Случаят беше идентифициран след рутинно наблюдение на отглеждани от фермери животни в помещения в Йоркшир, където беше потвърдена високопатогенна инфлуенца по птиците (H5N1) при други птици, отглеждани в плен“, се казва в изявление.

Правителството каза, че въпреки че това е първият път, когато H5N1 е открит при овца, това не е първият път, когато е открит при едър добитък в други страни. Той добави, че няма доказателства, които да предполагат повишен риск за популацията от добитък в страната.

„Заразената овца е умъртвена по хуманен начин,

за да се даде възможност за обширни тестове“, гласи информацията от Министерството на околната среда, храните и селските въпроси, цитирана от „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

