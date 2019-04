Л екари установили, че жена има в окото си четири пчели, които се настанили да живеят там.

Хе е на 28 години и живее в Тайван. Д-р Хонг Чи Тинг от болницата на университета Фуйин заяви пред Би Би Си, че бил "шокиран", след като извади насекомите.

Жената вече е изписана от болницата и се очаква да се възстанови напълно.

Насекомите, известни още като "потни пчели", са от семейство "Halictidae". Те са привличани от пот и понякога кацат по хората, за да я "пият". Пчелите също така „пият“ сълзи заради високото съдържание на протеин.

Ху плевяла около гробовете на роднините си, когато насекомите се настанили в лявото ѝ око.

Когато порив на вятъра духнал в очите ѝ, тя помислила, че е влязъл прах.

Но часове по-късно окото ѝ било подуто и я боляло, което я накарало да потърси медицинска помощ в болница в Южен Тайван.

"Тя не можеше да затвори напълно очите си. Погледнах с микроскоп и видях нещо черно, което приличаше на крак на насекомо", посочва доктор Хонг, професор по офталмология в болницата.

Снимки на пчелите бяха показани по тайванската телевизия.

"Тези пчели обикновено не атакуват хората, но обичат да пият пот, откъдето идва и името им", поясни докторът. Той добави, че Хе била късметлийка, че не е разтривала очите си, докато пчелите са били вътре.

