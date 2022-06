Кралят на смешните физиономии: Принц Луи отново разсмя света (СНИМКИ/ВИДЕО)

П ринц Луи Кеймбриджки - синът на принц Уилям и Кейт - за пореден път ни очарова със своите физиономии.

По време на тържествата по случай навършването на 70 години от възкачването на кралица Елизабет II на престола детето бе забелязано многократно да прави забавни физиономии.

4-годишният Луи бе сниман как запушва ушите си с ръце по време на авиошоуто по случай платинения юбилей преди няколко дни, а вчера пък бе заснет как прави още много очарователни физиономии по време на юбилейния парад.

Най-малкото дете в Кеймбридж седеше в майка си - херцогинята на Кеймбридж - в кралската ложа.

Той беше видян да покрива лицето си с двете си ръце, да смуче палеца си и дори получи някои забавни погледи от Майк Тиндал - бивш играч на ръгби.

По-късно принц Луи седна в скута на принц Чарлз.

Парадът бележи последния ден от празненствата по случай 70-годишното управление на кралицата и включва стотици военнослужещи, които оглавяват парада, марширувайки по улиците около Бъкингамския дворец.

В Обединеното кралство имаше специалния дълъг празничен уикенд, изпълнен с пищност, парадност и празненства, за който милиони знаменитости и обикновени хора се събраха, за да отдадат почит на Елизабет Втора.

Елизабет Втора се възкачва на престола през 1952 г., когато е на 25-годишна възраст. Тя е най-дълго царувалият британски монарх.

В последния ден от честванията кралица Елизабет Втора се появи за кратко на балкона на Бъкингамския дворец, за да поздрави събралото се отпред множество. Облечена в зелено, 96-годишната кралица, която отсъства от повечето прояви за платинения юбилей, излезе на балкона, придружена от сина си Чарлз, внука си Уилям, от техните съпруги и деца. След това прозвуча британският химн "Бог да пази кралицата".

Prince Louis seemed distracted once again at Jubilee celebrations as the Duchess of Cambridge tried to keep him focused on the pageant in front of him.



The young prince was more interested in chatting to family members behind him.



Read more: https://t.co/CIU9NXaZWc pic.twitter.com/aHfgQAFgUl