Червеният кръст: Има риск от разпространение на Ебола

М еждународният комитет на Червения кръст (МКЧК) предупреди днес за риска от разпространение на вируси, включително на ебола, от лаборатория в Гома заради ожесточените сражения, които се водят в най-големия град в Конго, предаде Франс прес.

МКЧК „е силно разтревожен от ситуацията в лабораторията в Националния институт за биомедицински изследвания, който е изправен пред опасността от спиране на тока“, каза на пресконференция в Женева регионалният директор на организацията Патрик Юсуф.

Базираната в Женева организация призовава за „предпазване на пробите, които могат да бъдат засегнати от сблъсъците“, добави той.

Laboratory holding Ebola virus in DR Congo at risk amid fighting between army and rebels: Red Cross pic.twitter.com/YOn5KylVwN