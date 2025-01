СЗО с предупреждение за смъртоносен вирус, причинен от морски свинчета

П о данни на Световната здравна организация (СЗО) предполагаемо огнище на вируса Марбург в Танзания е причинило смъртта на най-малко осем души.

(Марбургската хеморагична треска е остро инфекциозно заболяване от групата на вирусните хеморагични трески, протичащо с токсикоинфекциозен, гастроентеритен и хеморагичен синдром. Причинява се от Marburg Fever virus от семейство Flaviviridae, съдържащ РНК молекула, развиващ се добре на клетъчни Vero-култури и при инокулация на морски свинчета. Не е устойчив на външни условия - бел.ред.)

В изявление от вторник световната здравна агенция съобщава, че в два района на област Кагера в северозападната част на страната са регистрирани общо девет предполагаеми случая на заболяването с висока смъртност.

„Очакваме нови случаи през следващите дни“, заяви ръководителят на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус на X.

Взети са проби от двама пациенти, които са изследвани за потвърждаване на епидемията в националната лаборатория на Танзания, съобщи органът на ООН. Контактите на пациентите, включително здравните работници, са идентифицирани и се проследяват.

СЗО предупреди, че рискът от по-нататъшно разпространение в Танзания и региона е „висок“ поради местоположението на Кагера като транзитен център, със значително трансгранично движение към съседните Руанда, Уганда, Бурунди и Демократична република Конго. В доклада се добавя, че понастоящем глобалният риск се оценява като „нисък“.

Съобщението беше направено седмици след като в Руанда беше обявен край на епидемията от марбург, след като в нея се заразиха най-малко 66 души, а 15 загинаха.

Вирусната хеморагична треска е с 88% смъртни случаи и е от същото семейство вируси като този, причиняващ ебола, който се предава на хората от плодоядни прилепи.

Вирусът може да се разпространява между хората чрез пряк контакт или чрез кръвта и други телесни течности на заразени хора, включително чрез замърсени легла или дрехи.

Понастоящем няма одобрени ваксини или лечения за вируса.

