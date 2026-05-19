Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Б ратът на принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, отново е семеен мъж.

9-ият граф Спенсър, който е на 61 години, сключи брак с 43-годишната професор Кат Джарман – археолог и съводещ на подкаст. Частната церемония се е състояла в Аризона в петък, 15 май, потвърждават от PEOPLE.

„И двамата се чувстваме невероятно щастливи, че връзката ни се разви от колегиални отношения през приятелство до дълбока любов и свързаност“, сподели младоженците в съвместно изявление. „Всеки етап от нашия път беше съпътстван от много смях, а помежду ни има истинска страст към живота."

Пътищата на двойката се пресичат за първи път, след като Чарлз – автор на девет исторически книги – е помолен да напише рецензия за бестселъра на Джарман от 2021 г. „Речни крале“ (River Kings), посветен на нейната тясна специализация – викингите.

Отношенията им бързо се задълбочават. Двамата започват да си сътрудничат в археологически разкопки и стават съводещи на общ подкаст, преди официално да потвърдят романтичната си връзка през октомври 2024 г.

Младоженците избраха за локация на интимната си церемония живописната Седона в Аризона, като емблематичната скала Катедрал Рок се вижда като фон на сватбените им фотографии. За непринуденото събитие Джарман заложи на бледосиня рокля без ръкави с изрязани детайли на талията, докато Спенсър избра тъмен костюм, съчетан със светлосиня риза с разкопчана яка.

Това е четвъртият брак за графа. По-малкият брат на покойната принцеса Даяна има зад гърба си три брака: с Виктория Локууд (1989–1997 г.), с Каролайн Фройд (2001–2007 г.) и с Карън Спенсър (2011 г. до развода им наскоро). През юни 2024 г. историкът обяви, че се разделя с Карън, която е канадски филантроп, след 13 години съвместен живот. Разводът им бе официално финализиран през декември 2025 г. Бившата двойка има 13-годишна дъщеря – Шарлот Даяна.

Спенсър има още шест деца от предишните си бракове, докато Джарман също е била омъжена преди това и има двама синове от бившия си съпруг Том Джарман.

Новината за връзката между Чарлз и Кат се появи на бял свят по време на тежкия разпад на брака му с графиня Карън Спенсър. Раздялата им бързо се превърна в скандал, след като Джарман заведе дело срещу Карън за злоупотреба с лична информация, твърдейки, че графинята неправомерно е разкрила медицинската ѝ диагноза – множествена склероза. Съдебният спор беше уреден извънсъдебно в края на 2025 г.

В интервю за Daily Mail Джарман сподели, че е била диагностицирана с коварното заболяване през 2016 г., докато е завършвала докторантурата си, и е предпочела да запази това в тайна. Тя твърди, че Карън е разбрала за състоянието ѝ чрез общ познат и след това е разпространила информацията до граф Спенсър и персонала в имението Алторп Хаус.

От своя страна Карън отрече да носи отговорност. Според информация на The Times, тя е заявила пред съда, че всяко споменаване на болестта на Джарман е било „напълно легитимно и оправдано“. Тя добави, че е научила за диагнозата, докато е проверявала слуховете, че съпругът ѝ Чарлз и археоложката са имали извънбрачна връзка по време на нейния брак с графа.

В съдебни документи от 2024 г. Карън директно обвини бившия си мъж в „дългогодишна афера“ с Джарман – твърдение, което и Спенсър, и новата му съпруга категорично отричат.

През последните години Спенсър и Джарман успешно съчетават личния и професионалния си живот. Заедно с преподобния Ричард Коулс те водят историческия подкаст „Детективите от заешката дупка“ (The Rabbit Hole Detectives) и редовно се появяват заедно на различни археологически и исторически форуми.

Чарлз публично потвърди романса им за първи път през октомври 2024 г., казвайки кратко пред The Times: „Близки сме.“