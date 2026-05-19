„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

З авладяващи житейски истории, интересни личности, трогателни моменти и много хумор ще поднесе новият риалити формат “SOS Разтребители“. Тази вечер в 20:00 ч. Даниел Бачорски и неговият супер екип от разтребители ще се сблъскат с първия си случай - разтребването на осемдесетгодишна къща, с която собственикът се сдобива неочаквано.

В първите епизоди на предаването екипът ще се справя с различни тежки предизвикателства – апартаменти, пълни с милиони хлебарки, къщи, задръстени до тавана с метал и вехтории, неотваряни от десетилетия зали на читалища, наводнени мазета, импровизирани сметища. „Има много различни образи. Вярвам, че всеки епизод ще бъде лесен и желан за гледане, защото ще бъде изключително пъстро и разнообразно“, споделя водещият Даниел Бачорски.

Дванадесет разтребители ще се отзоват на сигнали в различни точки на страната – Варна, Враца, Павликени, Етрополе, Бяла Слатина, Перник, Сливен, за да почистват и разтребват занемарени домове и замърсени пространства. Дамите в екипа ще се окажат безстрашни, а господата ще вложат необходимата сила, за да помогнат в пренареждането на дома и ежедневието на стопаните.

Първата спирка на „SOS Разтребители“ е в благоевградския квартал „Грамада“. Там те ще попаднат в машина на времето, прекрачвайки прага на наследствената къща на млад мъж. Каква история е скрита зад купчините с боклук и вехтории?

Не пропускайте да видите тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Следете всичко интересно около „SOS Разтребители“ на официалната Facebook страница, в Instagram и TikTok, както и на сайта на предаването.