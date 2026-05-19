Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

И ран обсъжда обявяването на парични награди за ликвидирането на американския президент Доналд Тръмп и и колегата му от Израел Бенямин Нетаняху. Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей, съобщава британското издание The Telegraph.

Ебрахим Азизи, председател на комисията по национална сигурност на Иран, заяви, че органът подготвя законопроект, озаглавен „Взаимни действия от страна на военните сили и силите за сигурност на Ислямската република“, който ще официализира изплащането на 50 милиона евро (43,5 милиона лири) на всяко физическо или юридическо лице, което убие Тръмп или Нетаняху.

Междувременно Иран е предал актуализирано мирно предложение на САЩ, според високопоставен американски служител, цитиран от Axios. Източникът обаче отбелязва, че предложението не представлява съществено подобрение спрямо предишната позиция на Техеран.

„Всъщност не отбелязваме голям напредък. Днес се намираме в много сериозна ситуация. Натискът е върху тях да отговорят по правилния начин“, заяви служителят, според медията.

САЩ искат да видят сериозен разговор относно ядрената програма на Иран, добавиха те. „Ако това не се случи, ще проведем разговор чрез бомби, което ще бъде жалко“.

Законодателството за наградите бележи ескалация

Предложеният законопроект за парични награди в Иран бележи ескалация спрямо предишни награди и заплахи, пренасяйки призивите за убийства от религиозни фетви и пропагандни кампании в официални парламентарни действия на фона на продължаващото прекратяване на огъня между САЩ, Израел и Иран.

Миналата година Тръмп заяви, че ако Иран се опита да действа по отношение на смъртните заплахи срещу него, Съединените щати ще издадат „много строги заповеди“ да ги „изтрият от лицето на Земята“.

Азизи заяви, че Иран смята Тръмп, Нетаняху и адмирал Брад Купър от Централното командване на САЩ за отговорни за удара от 28 февруари, при който загина Хаменей, и те трябва да се изправят пред „конфронтация и реципрочни действия“.

Махмуд Набавян, друг член на комисията по национална сигурност, отделно обяви, че парламентът скоро ще гласува за определяне на награди за всеки, който „изпрати Тръмп и Нетаняху в ада“. Той каза, че са отправени заплахи срещу Моджтада Хаменей, настоящия върховен лидер, и предупреди, че ако военните атаки срещу Иран бъдат възобновени, отговорът ще бъде „опустошителен“.

Заплахата е поредната от години насам, в които ирански служители призовават за убийството на Тръмп. Частни кампании за събиране на награди трупат средства успоредно с официалните заплахи. Кампания, наречена „Кръвен завет“ (Blood Covenant), обяви, че е събрала повече от 27 милиона долара за убийството на Доналд Тръмп.

Мирните преговори напредват

Външното министерство на Иран съобщи, че мирните преговори, водени с посредничеството на Пакистан, напредват, като през последните дни са разменени няколко кръга от предложения. Есмаил Багаи, говорител, каза пред репортери в Техеран, че в деня след като Иран е изпратил своя отговор на по-ранно предложение на САЩ, „ни беше представено набор от контрапредложения от другата страна“.

Той добави: „През последните няколко дни те бяха разгледани и нашият отговор, от своя страна, беше доставен. Преговорите чрез пакистанския посредник продължават“.

Иранските медии съобщиха в неделя, че условията на САЩ включват неизплащане на военни репарации на Иран, предаване на около 400 кг обогатен уран, запазване само на едно ядрено съоръжение, изплащане на по-малко от 25% от замразените активи на Техеран и обвързване на прекратяването на огъня с продължаването на преговорите.

Информационна агенция Fars предупреди, че „дори Иран да изпълни тези условия, заплахата от атаки от страна на САЩ и Израел ще остане в сила“. Въпреки това САЩ са се съгласили да се откажат от петролните санкции по време на преговорния период, твърдят ирански медии в понеделник.

Условията на Иран включват прекратяване на войната на всички фронтове, по-специално в Ливан, отмяна на всички санкции, освобождаване на замразените средства, обезщетение за военни щети и признаване на иранския суверенитет над Ормузкия проток.

Атаките на САЩ и Израел унищожиха газовия капацитет, електроцентралите, нефтохимическите съоръжения и стоманодобивните заводи.

Мохсен Резаи, бивш командир на Революционната гвардия, предупреди в понеделник, че „ако Тръмп също не успее да разбере, че блокадата е просто продължение на войната, военните командири по света със сигурност го разбират – само бойното поле е утихнало“.

Доналд Тръмп предупреди Иран, че няма да остане „нищо“ от страната, ако нейните лидери не се съгласят на мирно споразумение със САЩ. „За Иран часовникът тиктака и по-добре да се размърдат, БЪРЗО, или няма да остане нищо от тях“, написа президентът на САЩ в своята платформа Truth Social. „ВРЕМЕТО Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ!“.

Междувременно на Бенямин Нетаняху беше разрешено да пропусне наказателния си процес в понеделник, след като адвокатите заявиха, че той трябва да присъства на „целодневни срещи по сигурността“. Това се случва в деня след провеждането на телефонен разговор с Тръмп относно войната с Иран, което засили спекулациите, че Израел се подготвя за неизбежно завръщане към конфликта.

Правителствени източници информират, че Израел и САЩ вярват, че е възможен превантивен удар от страна на Иран, и поради това се намират в състояние на повишена отбранителна готовност.

В крайна сметка решението за възобновяване на военните действия ще бъде взето единствено от Тръмп и въпреки възраженията в обратния смисъл от страна на Нетаняху, израелските лица, вземащи решения, не са били допускани в тесния кръг на Белия дом от първите седмици на войната.

Смята се, че Нетаняху има голям интерес да се върне към войната, като се има предвид, че кампанията не успя да постигне нито една от заявените цели на Израел.