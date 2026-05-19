Любопитно

Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън".

19 май 2026, 13:30
Легендата в тениса Били Джийн Кинг се дипломира на 82 години
Източник: Getty Images

Е дна от живите легенди на тениса - Били Джийн Кинг, най-сетне завърши своето висше образование по история. 82-годишната 12-кратна носителка на титли на сингъл от Големия шлем, на чието име е кръстена купата на световното отборно първенство за жени, се дипломира официално.

Когато през 1964 г. напуска колежа, тя има цел и в рамките на няколко години се превръща в най-добрата професионална тенисистка в света. През кариерата си Кинг печели 39 турнира, като 6 пъти триумфира на "Уимбълдън", 4 пъти на US Open и по веднъж на Australian Open и "Ролан Гарос". Има също 18 трофея в Шлема от турнирите по двойки (10 от тях на "Уимбълдън"). Наградена е с Президентския медал на свободата и Медала на честта на Конгреса, като същевременно публично се бори за равенство между половете и в наградните фондове.

Миналата година тя решава да се завърне в колежа, за да завърши образованието си по история, което е започнала преди повече от шест десетилетия. Постигна и тази цел.

"За мен е привилегия да бъда тук като член на вашия випуск - каза Кинг на церемонията по дипломирането си. - Да, отне ми само 61 години!"

В речта си тя си спомни как е израснала в семейство от работническата класа - дъщеря на пожарникар и домакиня и добави: "Като много от моите колеги от випуска аз съм първият член на моето семейство, завършил колеж", каза Кинг.

Тогава тя е избрала Cal State Los Angeles, известен в онези години като Los Angeles State College, защото треньорът по тенис Скоти Дийдс е обучавал мъже и жени заедно. Той ѝ казал, че това ще ѝ помогне да постигне спортното ниво, от което се нуждае, за да се отличи.

"Подходът им към победата в тениса беше революционен по онова време" - каза тенис легендата за Дийдс и за треньорката на женския отбор д-р Джоан Джонсън. - "Дори днес повечето колежански тенис отбори нямат женски и мъжки тренировки заедно. Скоти и д-р Джонсън бяха прави и направиха допълнителната стъпка за своите студентки спортисти."

Кинг става шампионка по тенис в колежа, но също така печели и турнира по двойки на "Уимбълдън" - тогава тя е на 18, а партньорката ѝ Карън Ханце - на 17, което ги прави най-младия дует, спечелил по това време.

В речта си за дипломирането Кинг обаче каза, че истинската ѝ мотивация е била да се бори с дискриминацията. Това призвание тя за първи път е почувствала на 12-годишна възраст, когато осъзнала, че почти всички в тенис клубовете, където тренира, са бели.

"Запитах се къде са всички останали?" - каза Кинг. "От този ден нататък посветих живота си на равенството и приобщаването за всички. Тенисът е глобален спорт и той се превърна в моята платформа, но равенството беше моята мечта - да направя света по-добро място. Никога няма да можем да разберем приобщаването, освен ако не сме били изключени."

Кинг, която е една от първите открити гей професионални спортистки, основава женската тенис асоциация (WTA) през 1973 г. и успешно води кампания за постигане на равен награден фонд на US Open. Същата година тя побеждава Боби Ригс в историческия мач, наречен "Битката на половете" - подвиг, по-късно драматизиран в холивудски филм с участието на Ема Стоун и Стив Карел.

На церемонията великата тенисистка завърши речта си със съвети към своите колеги абсолвенти:"Забавлявайте се, бъдете безстрашни! И напишете история!"

Източник: БГНЕС    
Били Джийн Кинг Тенис легенда Висше образование Равенство на половете Голям шлем Битката на половете
Последвайте ни
Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

Neue Klasse поколението ще възроди и 1-ва серия на BMW

carmarket.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 13 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 16 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 15 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 42 минути

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 44 минути

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 1 час

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

Снимката е архивна

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 1 час

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

<p>Заради високите цени: Радев на среща с представители на търговските вериги</p>

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 1 час

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

<p>СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж</p>

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 1 час

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 1 час

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Свят Преди 1 час

Двама туристи се озоваха зад решетките след скандална проява в клетката на най-популярното маймунче в интернет. Заради инцидента в град Ичикава, управата на парка вдигна на крак полицията и въвежда извънредни мерки за сигурност

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Свят Преди 2 часа

С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа на Иран, написа президентът в публикация в Екс

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Румъния вдигна F-16 след руски атаки край границата с Украйна

Свят Преди 2 часа

Наземни радари са проследили група дронове, които са ударили украинското пристанище Измаил

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Джорджина Родригес взриви Кан с руса коса, феновете са в шок

Любопитно Преди 2 часа

Половинката на Кристиано Роналдо изненада всички на Филмовия фестивал в Кан, като остави на заден план емблематичния си тъмен цвят. Вижте детайли за радикалната трансформация на Джорджина Родригес и тайната зад новата ѝ визия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

Скок в заплатите на властта: Депутати и министри с увеличени възнаграждения преди голямата ревизия

България Преди 2 часа

Вижте как изглежда йерархията на заплащане

Александър Велики

Археолози разкриха гробницата, пазеща най-мрачната тайна на Александър Велики

Любопитно Преди 2 часа

Гръцките власти представиха интериора на огромна древна гробница, която вероятно е свързана с Александър Велики, докато археолозите продължават разкопките и реставрационните дейности

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Музика, игра на шах или книга: Кое е идеалното хоби според зодията?

Edna.bg

България притаи дъх отново: Рене Карабаш на финалната права за „Букър"

Edna.bg

Шеф на роден отбор: Върнаха се мутренските години!

Gong.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров - Жайме Фария

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg