Любопитно

Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули

19 май 2026, 12:36
Големият пропуск: НАСА може би е подминала признаци за извънземен живот
Източник: istock/GuliverImages

В продължение на десетилетия водещите космически агенции по света разработват инструменти за търсене на извънземни цивилизации, основавайки се на едно ключово предположение: биологията винаги оставя след себе си специфични молекули.

Смяташе се, че изпращането на правилната сонда и откриването на правилните химични съединения по същество ще даде отговор на въпроса за живота извън Земята, според списание Nature Astronomy.

Установен е критичен недостатък в дългогодишното виждане на астрофизиците. Същите тези „живи“ молекули, включително аминокиселините (градивните елементи на протеините), могат да се формират без абсолютно никакво участие на живи организми – например в замръзналата вътрешност на метеорити или в близост до хидротермални извори в дълбокия океан.

Какъв е скритият химичен капан?

През последните години аминокиселини бяха открити както в проби от астероиден прах, донесени от дълбокия космос, така и в изкуствени лабораторни смеси. Ето защо самото засичане на органични съединения на друга планета никога не е било окончателно доказателство за живот. Химичните процеси във вселената работят и в двете посоки, което обърква учените.

Гидеон Йофе, доктор на науките от Института за наука „Вайцман“ в Израел, предложи изход от тази безизходица. Неговият екип съветва да се спре изследването на всяка молекула поотделно под микроскоп. Вместо това учените трябва да оценяват по-широката картина – скрития статистически модел на това как тези молекули са разпределени в рамките на общата смес.

Решението дойде от неочаквана област: математически модели, използвани от земните еколози за измерване на биоразнообразието в горите и кораловите рифове. Биолозите оценяват здравето на дадена екосистема по два параметъра: колко вида съществуват там и колко равномерно са разпределени те. Ливада с 20 вида цветя в равни пропорции изглежда напълно различно от математическа гледна точка в сравнение с поле, доминирано от един-единствен бурен.

Как изглежда паспортът на извънземния живот?

Този екологичен принцип на броене беше успешно адаптиран за тестване на космически биосигнатури. Живата природа показва строга селективност, която не е характерна за неживата химия:

Аминокиселини. В биологичните проби различните видове аминокиселини са разпределени в сравнително равни пропорции. В неживата химия реакциите са склонни да произвеждат големи количества само от няколко „предпочитани“ вида, докато пренебрегват останалите.

Мастни киселини. Тук сигналът работи по обратния начин. Живите организми натрупват мастни киселини в къси, сдвоени вериги. Неживата химия произвежда хаотично и силно равномерно разпределение на дължините на веригите.

За да тестват теорията, изследователите са пропуснали повече от 100 съществуващи масива от данни през своя математически алгоритъм. Те включвали проби от земни микроби, дълбоководни утайки, метеорити, древни фосили и синтетични органични съединения. Резултатът бил поразителен: математиката разделила биологията от неживата химия с почти перфектна точност във всеки един случай.

Нещо повече, тестът бил в състояние да измери нивото на деградация. Дори при изследване на силно разградени кости и яйчени черупки от динозаври, където почти не са останали биологични молекули, алгоритъмът все пак ясно идентифицирал техния биологичен произход чрез остатъчните статистически сигнатури.

Какво означава това за бъдещите космически мисии?

Основното предимство на новия метод е, че той не изисква екзотични или изключително скъпи инструменти. Математическият модел работи на базата на относителния химичен състав – данни, каквито съвременните масспектрометри, вече намиращи се на борда на повечето междупланетни сонди, могат да осигурят.

Тази технология би могла да бъде приложена към огромните архиви от данни от мисии на НАСА в близко бъдеще. Планира се също така тя да бъде интегрирана в системите на космическия апарат Europa Clipper, който в момента пътува към ледената луна на Юпитер, за да изследва нейния подповърхностен океан.

Преди се смяташе, че радиацията на Юпитер мигновено би унищожила деликатните органични съединения на повърхността на луната, което би обезсмислило търсенето. Симулациите обаче показват, че дори под въздействието на силна радиация, уникалният статистически маркер се разпада много бавно. Това би трябвало да бъде напълно достатъчно за бъдещ спускаем апарат да събере ледена проба и потенциално да потвърди наличието на извънземен живот.

По темата

Източник: rbc.ua    
Извънземен живот Биосигнатури Химичен капан Абиотично формиране Статистически модел Гидеон Йофе Екологичен принцип Аминокиселини Космически мисии Европа Клипер
Последвайте ни
Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

От Алжир до Гватемала – мрачното наследство на Студената война

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Български турист падна от 40 метра в Румъния, спасиха го с хеликоптер

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

Задържаха сина на основателя на Mango в Испания

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
12 породи котки, които обичат разходките навън

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
<p>Дънди взриви "Капките" и грабна победата!</p>
Ексклузивно

Дънди взриви "Капките" и грабна победата!

Преди 13 часа
Това ли е планът за
Ексклузивно

Това ли е планът за "победа" на Путин в Украйна

Преди 16 часа
Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака
Ексклузивно

Куба предупреди САЩ с „кървава баня“ при атака

Преди 15 часа
Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“
Ексклузивно

Мерц поздрави Радев с победата на Дара в „Евровизия“

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е архивна

Сграда се срути в Германия, издирват трима души под отломките

Свят Преди 10 минути

Операцията се провежда в град Гьорлиц, близо до германско-полската граница. Спасителите претърсват района ръчно с помощта на кучета, обучени да откриват хора под отломки, сред купчини тухли и разрушени греди

<p>Полицията с призив към абитуриентите</p>

Полицията засилва контрола по абитуриентските балове

България Преди 11 минути

Засилено полицейско присъствие ще има около училища и места за тържества

SOS Разтребители

„SOS Разтребители“ идват тази вечер по NOVA

Любопитно Преди 41 минути

Супер екипът от разтребители се захваща с първата си мисия точно в 20:00 ч.

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

Тъжна развръзка след три дни издирване - откриха тялото на мъж от село Средногорци

България Преди 43 минути

56-годишният мъж беше в неизвестност от 16 май

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Sofia Summer Fest се подготвя за своето седмо издание

Любопитно Преди 53 минути

Летният фестивал на София ще се състои от 22 юли до 13 септември

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Най-лошото е зад гърба им: Три зодии приключват с трудностите

Любопитно Преди 56 минути

Астрологичната прогноза за май 2026 г. сочи към края на труден период за три зодиакални знака

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Мистерията с „Бебето Окланд“: Тялото на дете, намерено увито във вестник на 116 години, може да е на 300 години

Свят Преди 59 минути

Денят е бил съвсем обикновен. На 29 юли 2024 г. строителна бригада извършва ремонтни дейности в къща в историческия пазарен град Бишъп Окланд. С започването на работния ден работниците правят неочаквано и зловещо откритие

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

Остри реакции: Какъв е отзвукът сред депутатите след ограничаването на изказванията им

България Преди 1 час

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Братът на принцеса Даяна се ожени за четвърти път

Любопитно Преди 1 час

9-ият граф Спенсър се врече във вечна вярност на професор Кат Джарман на скромна церемония в Седона. Романтичното събитие идва след финализирането на бурния развод на Чарлз Спенсър и поредица от съдебни битки с бившата му съпруга Карън

Снимката е архивна

Черна статистика: Жертвите на Ебола в Конго растат, вирусът повали и американски лекари

Свят Преди 1 час

Епидемията от опасния вирус Бундибугио се разраства бързо на нова, по-широка територия. Световната здравна организация обяви международна извънредна ситуация, а САЩ започнаха спешна евакуация на свои граждани към Европа

<p>Заради високите цени: Радев на среща с представители на търговските вериги</p>

Заради високите цени: Румен Радев на среща с представители на търговските вериги

България Преди 1 час

Срещата е част от цялостния подход на правителството при формирането и прилагането на мерки за овладяване ръста на цените

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

„Светът трябва да действа“: Меган Маркъл откри мемориал за децата, изгубили живота си заради дигитални вреди

Любопитно Преди 1 час

Херцогинята на Съсекс откри в Швейцария мемориала „Изгубеният екран“, посветен на децата, починали в резултат на онлайн тормоз. Тя призова световната общност за незабавни мерки срещу опасностите в дигиталната среда и изкуствения интелект

<p>СГП оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж</p>

Прокуратурата оспори оправдателната присъда на Николай Малинов по делото за шпионаж

Свят Преди 1 час

Според държавното обвинение постановената присъда е неправилна, което налага нейната отмяна

Протест срещу Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху в иранската столица Техеран на 11 март 2026 г.

Милиони за главите на Тръмп и Нетаняху: Парламентът на Иран пред безпрецедентно гласуване

Свят Преди 1 час

Парламентът на страната се готви да гласува законопроект, предлагащ възнаграждение за убийството на лидерите на САЩ и Израел след февруарските удари срещу Иран, при които загина върховният лидер Али Хаменей

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Маскиран като емоджи американец нахлу при маймунката Пънч

Свят Преди 1 час

Двама туристи се озоваха зад решетките след скандална проява в клетката на най-популярното маймунче в интернет. Заради инцидента в град Ичикава, управата на парка вдигна на крак полицията и въвежда извънредни мерки за сигурност

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Президентът на Иран Пезешкиан: Преговорите не са капитулация

Свят Преди 2 часа

С разум и с цялата си сила, дори с цената на живота си, ще служим на народа на Иран, написа президентът в публикация в Екс

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Отбиването на малките котета от майката - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Какво представлява тенрекът

sinoptik.bg
1

20 са мечките в планините около София

sinoptik.bg

Музика, игра на шах или книга: Кое е идеалното хоби според зодията?

Edna.bg

България притаи дъх отново: Рене Карабаш на финалната права за „Букър"

Edna.bg

Шеф на роден отбор: Върнаха се мутренските години!

Gong.bg

НА ЖИВО: Григор Димитров - Жайме Фария

Gong.bg

„Гордеем се с теб! Мечтай смело, DARA!“: NOVA с грандиозно посрещане на победителката от „Евровизия“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

DARA пред NOVA: Щом за първи път чух „Бангаранга“, знаех, че трябва да се явя с нея на „Евровизия“

Nova.bg