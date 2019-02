Учебник по история в Унгария не оставя никакво съмнение за позицията на правителството за мигрантите.

Разделът за "Мултикултурализъм" започва със снимка на бежанци, разположени в лагер под ж.п. гара Будапеща. Тя е с реч на премиера Виктор Орбан относно опасностите от миграцията: "Смятаме, че е важно Унгария да е хомогенна страна", казва той. Учениците в осми клас трябва да се запознаят и със срещата на Орбан с папата.

Учебниците, одобрени от държавата, са част от правителственото преобръщане на образователната система на Унгария, което причинява дълбоко безпокойство сред някои учители и издатели, предаде CNN.

Унгарският Централноевропейски университет (ЦЕУ) на Джордж Сорос обяви това като черен ден за Унгария и Европа. Преди време от там обясниха, че са били принудени да преместят най-престижните си учебни програми във Виена след дълга и ожесточена правна битка с правителството на Виктор Орбан.

От правителството отхвърлиха това като "нищо повече от политически блъф в стил Сорос".

Критиците твърдят, че учебниците са само един фронт в правителствения кръстоносен поход за преправяне на образователната система и на страната. Орбан също така е премахнал академичните програми, които не отговарят на неговите консервативни ценности.

