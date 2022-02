Чеченци влизат в Украйна, за да убиват киевски служители

Отряд от "ловци" на чеченските специални части беше пратен в Украйна, за да задържат или убият група конкретни украински служители, съобщават от DailyMail.

Всеки войник е получил специално „тесте“ със снимки и описания на украински официални лица, съобщава московски телеграм канал с връзки с охранителните институции.

Списъкът е на длъжностни лица и служители по сигурността, заподозрени в "престъпления" от Руския следствен комитет, се казва още.

Смята се, че чеченският отряд се намира в украинска гора и е получил „заповед за убийство“, ако издирваните не могат да бъдат задържани.

Thousands of Kadyrov killers prepare to be sent to #Ukraine pic.twitter.com/8GG2Wkcehn

Държавната телевизия в Чечения съобщи, че 45-годишният Рамзан Кадиров, лидер на републиката и близък съюзник на Путин, е посетил войниците си в Украйна.

Смята се, че чеченците са от Южния батальон на Федералната охранителна служба, базиран в Чечения.

Вчера Кадиров се срещна с Виктор Золотов, директор на Федералната служба за национална охрана и главнокомандващ на силите за национална гвардия на Русия, друг близък съюзник на Путин.

#Ukraine 🇺🇦: latest video from #Chechnya as the rally appears to have been today.



The #Kremlin is sensitive about Russian casualties in Ukraine but won't give a damn about Chechens dying in their thousands to seize the country. pic.twitter.com/wtiGG7Xl2I