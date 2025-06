Цените в Газа: 10 долара за ориз, 22 долара за захар, 558 долара за брашно

К огато Рехам Алкалут, майка на четири деца, претърсва пазарите в Ал-Наср, Газа, я обземат глождеща тревога и безпокойство — подхранени от редици празни сергии, острия мирис на изгоряло дърво и пластмаса, и няколкото налични жизнено важни продукти, които са на нечувани цени, ако изобщо могат да се намерят, предаде Time.

Пазарите, които някога са гъмжали от стоки и живот, сега са опустели след месеци на обсада, бомбардировки и икономически срив. Откакто израелските сили подновиха настъплението на 18 март, цената на брашното се е увеличила с 5000 процента, казват местни жители, а тази на олиото за готвене – с 1200 процента.

„Никой не може да си позволи да купува“, казва 33-годишната Алкалут, психологически съветник в училище, което в момента служи за подслон на разселени хора. „Понякога сме принудени да купуваме съвсем малки количества, само за да нахраним децата си.“

В графиката по-долу, можете да видите цените на битови продукти преди и след офанзивата на Израел на 18 март.

Гладът, надвиснал над анклава през по-голямата част от 19-месечната война, сега според международни хуманитарни организации вече е неизбежен. Тези групи, ръководени от ООН, основават преценките си на сложен индекс, известен като Интегрирана класификация на фазите на продоволствената сигурност.

🗣️📢🍉Oh world, we cry and complain that our hearts are rotten from the spoiled materials. This is how we cook our food, which is full of worms and insects. https://t.co/MNvJCObgHP pic.twitter.com/JpWiC8K775

Последният доклад, публикуван на 12 май, определя цялата Газа като в състояние на „Спешност“ – или критичен риск от глад. Около 470 000 души (22 процента от населението) са достигнали ниво „Катастрофа“, което означава „глад, смърт, нищета и изключително тежки нива на остро недохранване“.

Цените на храните разказват същата история за недостига.

Жителите на Северна Газа казват, че килограм ориз, който през февруари е струвал 3 долара, сега е 10 долара. Краставиците са поскъпнали седем пъти. Бебешките млека са четири пъти по-скъпи, а консерва грах е с поскъпване от 1000 процента. Някои продукти, като плодове и пиле, изобщо вече не могат да се намерят. Израел контролира какво влиза в Ивицата и наложи пълна блокада на помощите на 2 март след срива на двумесечното временно прекратяване на огъня. New York Times съобщи на 13 май, че и израелски военни експерти споделят оценката на хуманитарните организации, че гладът е станал непосредствена опасност.

„Първият симптом на глада е болката“, казва д-р Джон Калер, който миналата година е работил в Газа като съосновател на MedGlobal – базирана в Чикаго неправителствена организация, предоставяща спешна помощ и здравни програми на уязвими общности. „И тази болка не изчезва. Не можеш просто да я забравиш или да се надяваш, че ще мине.“

Разселени жители на Газа показват как успяват да приготвят храна за семейството си в социалните мрежи, разчитайки на общи градини и дарения, които не предотвратяват лишенията. И двамата TikТоk инфлуенсъра, включени в този текст, са починали в следствие на войната - Медо Халими, 20 г. и Якийн Хамад, 11 г.

Famine begins to spread, thousands of citizens crowd in front of bakeries in the areas of the southern Gaza Strip to obtain bread in light of the shortage of flour and the rise in its prices, if any, as a result of the continuous closure of the crossings by the "Israeli"… pic.twitter.com/CadKEI4qKM