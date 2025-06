Десетки палестинци бяха застреляни край пункт за хуманитарна помощ в Газа

Н ад 30 палестинци загинаха, а стотици други бяха ранени при израелски обстрел в неделя, 1 юни, край пункт за разпределяне на хуманитарна помощ в Газа, създаден от фондация, подкрепяна от Израел. Новините са съобщени от очевидци и болница, управлявана от Червения кръст, предаде The Guardian.

Свидетели разказват, че израелските сили са открили огън по тълпа палестинци, насочващи се към пункта в град Рафа, ръководен от Хуманитарната фондация за Газа (GHF).

„Брат ми отиде да вземе хуманитарна помощ от разпределителен пункт в Рафа, когато куршумите започнаха да валят по хората“, разказва 44-годишният Ярин Абу ал-Наджа. „Един от приятелите му бе тежко ранен в главата, другият бе убит, а брат ми бе прострелян в гърба.“ Мъжът бил откаран в болница с магарешка каруца, тъй като линейки не са могли да стигнат до района заради високия брой жертви.

„Сцените бяха ужасяващи – хора без крайници, други с тежки наранявания, тела положени на земята поради липса на свободни легла от наплива на пострадали“, споделя още Абу ал-Наджа.

The US/Israel-backed "Gaza Humanitarian Fund" is not about feeding hungry people. It is a death trap. There is NOTHING humanitarian about it. https://t.co/O3LeWbrjHa