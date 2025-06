Кървав ден в Газа: Над 60 загинали за ден при израелски атаки

Н ай-малко 60 души са загинали от началото на деня при израелски нападения в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на палестински медицински източници.

Здравното министерство, контролирано от палестинското ислямистко движение "Хамас", съобщи също за десетки ранени.

ДПА отбелязва, че израелската армия за момента не е предоставила информация и данните не могат да се проверят по независим път.

Според съобщенията броят на загиналите се увеличава с всеки изминал час, тъй като израелските военни продължават да атакуват различни точки в блокираната територия.

Israeli attacks have killed at least 66 Palestinians across Gaza, medical sources have told Al Jazeera, including at least 16 in a strike on Gaza City’s Sabra neighbourhood, which the Civil Defence described as a "full-fledged massacre" https://t.co/kcSJ4qtUWv pic.twitter.com/iDXzZ75KpJ