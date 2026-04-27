Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Ц ените на петрола се повишиха с повече от 1% в понеделник, тъй като мирните преговори между САЩ и Иран се забавиха, докато доставките през Ормузкия проток останаха ограничени, което поддържа световните доставки на петрол затегнати.

Фючърсите на суровия петрол Брент се повишиха с 1,35 долара, или 1,3%, до 106,68 долара за барел към 04:53 GMT, отстъпвайки от ранните печалби в сесията от над 2 долара за барел. Американският West Texas Intermediate беше на ниво от 95,35 долара за барел, с повишение от 95 цента, или 1%, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Миналата седмица Брент и WTI поскъпнаха съответно с близо 17% и 13%, което е най-голямото седмично увеличение от началото на войната.

Надеждите за възобновяване на мирните усилия намаляха през уикенда, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планирано пътуване до Исламабад на своите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, дори когато иранският външен министър Абас Арагчи пристигна в Пакистан.

„Последният пост на президента Тръмп в Truth Social, в който той призовава да се стреля и убива всяка иранска лодка, която поставя мини в Ормузкия проток, заедно с твърденията му, че има пълен контрол над Ормуз, продължава да подхранва повишените военни премии“, заяви Приянка Сачдева, анализатор във Phillip Nova.

Техеран до голяма степен е затворил протока, докато Вашингтон е наложил блокада на иранските пристанища. Трафикът през Ормузкия проток остава ограничен, като само един танкер за петролни продукти е влязъл в Залива в неделя, показват данни за корабоплаването от Kpler.

Goldman Sachs повиши прогнозите си за цените на петрола за четвъртото тримесечие до 90 долара за барел за Брент и 83 долара за WTI, като се позова на намалено производство от Близкия изток.

„Икономическите рискове са по-големи, отколкото предполага само нашият базов сценарий за суровия петрол, поради нетните възходящи рискове за цените на петрола, необичайно високите цени на рафинираните продукти, рисковете от недостиг на продукти и безпрецедентния мащаб на шока“, заявиха анализатори на GS, ръководени от Даан Стройвен, в бележка в неделя.